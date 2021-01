Ramsay Generale de Sante : Maxime Romain et Maxime Courade nommés respectivement Directeur de la Clinique Aguiléra à Biarritz (64) et Directeur de la Clinique Jean Le Bon à Dax (40)

Rattaché à Nicolas Bobet, Directeur du Pôle Aquitaine de Ramsay Santé.



Titulaire d'un Master 2 Direction Administrative et Financière (DAF) délivré par l'IAE de Bayonne, Maxime Romain rejoint le groupe Capio en juillet 2010 en tant que Chef de projet pour le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) - Centre de Cardiologie du Pays Basque, où il intervient notamment sur les aspects financiers et participe au regroupement des activités de cardiologie sur le site de l'Hôpital de Bayonne. En janvier 2015, il intègre la Clinique Claude Bernard comme Directeur Adjoint, puis devient en septembre 2016 Directeur opérationnel de ce même établissement. Il est nommé en 2018 Directeur de la Clinique Jean-Le-Bon et Directeur de la Clinique Aguiléra en décembre 2020.



Maxime Courade Bontemps débute sa carrière en septembre 2009 comme Responsable Maintenance pour le Centre Hospitalier du Chinonais. En octobre 2010, il est recruté́ par l'entreprise SNEF Toulouse pour intervenir sur les antennes relais de Bouygues Telecom. Il rejoint le groupe Capio en mai 2012 en tant que Technicien Biomédical sur la Clinique de Saint-Etienne puis sur la Clinique Paulmy à partir de septembre 2012. En août 2015, il intègre la Clinique Belharra sur le poste de Responsable Biomédical avant d'être nommé en mars 2016 Chef de projet gestion des flux au bloc opératoire. En janvier 2018, Maxime devient Adjoint de Direction de cet établissement et obtient en parallèle son diplôme de Master 2 en Management, Finance et Marketing délivré par l'ESC Pau Business School en novembre 2020. Il prend la direction de la Clinique Jean Le Bon le 1er décembre 2020.



La Clinique Aguiléra à Biarritz compte près de 130 lits et places et une équipe de plus de 250 salariés. 80 praticiens libéraux y exercent de multiples spécialités incluant la chirurgie orthopédique, digestive, gynécologique, maxillo-faciale, ophtalmologique, viscérale et vasculaire. L'établissement dispose également d'un service d'Urgences Mains, membre du Réseau Urgences Main Sud Aquitaine.



La Clinique Jean Le Bon à Dax compte près de 35 lits et places et une équipe de plus de 55 salariés. 35 praticiens libéraux y exercent. La clinique regroupe 15 spécialités : anesthésie-réanimation, cardiologie, chirurgie digestive et viscérale, chirurgie maxillo-faciale, stomatologie, chirurgie orthopédique, Chirurgie de la main, chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, chirurgie ORL, chirurgie vasculaire, gastro-entérologie et hépatologie, pneumologie, proctologie, médecine du sommeil, gynécologie médicale et médecine du sport.