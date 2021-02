Ramsay Generale de Sante : Quand l'intelligence artificielle rencontre la rythmologie

L'intelligence artificielle (IA) est « l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence[1] ». Son application dans le domaine médical est en pleine expansion et permet de démultiplier le champ des possibles en termes de prise en charge des patients, du diagnostic à la réalisation de l'intervention chirurgicale. Et si la médecine d'aujourd'hui était déjà celle du futur ?

À l'Hôpital privé Claude Galien, établissement Ramsay Santé situé à Quincy-sous-Sénart (Île-de-France), le Dr Laurent Fiorina est rythmologue cardiologue. Au sein d'une équipe de 7 spécialistes rattachés à l'Institut Cardiovasculaire Paris Sud (ICPS), il détecte et prend notamment en charge les anomalies du rythme cardiaque, parfois même à distance grâce à l'arrivée d'une technologie novatrice, basée sur l'intelligence artificielle.

Le diagnostic Holter ECG[2] : un examen fastidieux

Les patients qui se rendent en consultation auprès du Dr Fiorina présentent des arythmies, pouvant avoir différentes origines. « Cela peut provenir des oreillettes, des ventricules, de la jonction entre les deux avec divers mécanismes », explique le spécialiste. Pour réaliser un diagnostic fiable, il faudra alors recueillir un certain nombre d'informations sur une durée plus ou moins longue grâce au Holter ECG. « C'est un petit appareil que le patient doit porter en bandoulière et qui est relié à des électrodes placées sur le torse. Il va enregistrer en continu le signal ECG du patient, durant 24 heures à 3 semaines en fonction du diagnostic. »

Si ce processus est relativement classique dans la recherche de pathologies cardiaques, les résultats restent cependant fastidieux à décrypter. « Pour les enregistrements longs, notamment dans le cas de bilans AVC, il y a beaucoup de demande de dispositifs Holter ECG et les résultats sont ensuite longs à interpréter. Les listes d'attente peuvent aller jusqu'à quatre mois car peu de centres proposent ce mode d'étude du trouble du rythme. »

Cardiologs, un concentré d'IA version plateforme collaborative

Pour permettre à un maximum de patients de pouvoir réaliser leur examen Holter ECG dans les meilleures conditions et sans délais, la start-up française Cardiologs[3] a développé une solution unique, fondée sur l'IA et disponible en cloud. Elle permet de faciliter l'interprétation des électrocardiogrammes en proposant une détection automatique des troubles du rythme.« Cela permet d'être plus rapide, plus réactifs, et plus précis. L'accès au diagnostic est aussi facilité puisqu'il est partagé en ligne au sein d'une plateforme sécurisée et pouvant être consultée à distance par l'ensemble des intervenants. »

Pour réaliser cette prouesse de facilitation du diagnostic des électrocardiogrammes, l'équipement a été doté d'une technologie d'IA « deep learning ». « L'IA a été entraînée avec plus d'un million d'électrocardiogrammes annotés. Ces données ont servi de base de construction de l'algorithme, lui permettant aujourd'hui de faire son propre diagnostic grâce à l'expérience. »Le diagnostic ainsi préétabli permet un gain de temps de près de 50 % pour les spécialistes mais reste, dans tous les cas, validé par un médecin. À terme, l'hôpital espère pouvoir proposer cette innovation à tous ses patients et ainsi améliorer sensiblement sa capacité de prise en charge.

[1] Définition de l'encyclopédie Larousse [2] Système portatif d'enregistrement d'électrocardiogramme [3] Start-up fondée en 2014, basée à Paris, avec une filiale à Boston. Marquage CE et approuvé par la FDA