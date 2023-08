• Ramsay Santé a maintenu ses actions pour participer au soutien des systèmes de santé en France et dans les pays nordiques et pour compléter la capacité des hôpitaux publics afin de faire face à la pression de la demande.



• Un engagement continu en faveur de l'amélioration de l'accessibilité des soins par le biais de services adjacents à l'hôpital (soins primaires, imagerie, consultations spécialisées, soins à domicile) a soutenu le retour à une croissance de l'activité dans son ensemble, avec une augmentation de 4,4 % des admissions dans nos établissements hospitaliers et 1,6 million de consultations supplémentaires dans nos centres de soins primaires nordiques par rapport à l'année précédente.



• L'activité a été solide en France et dans les pays nordiques. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à

4 701,5 M€, en hausse de 9,3% en données publiées et de 7,0% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires France a augmenté de 6,8%, soutenu par une augmentation de 4,0% des admissions, de l'augmentation tarifaire du 1er mars 2023, de revenus supplémentaires d'achats médicaux refacturables, ceci malgré trois jours ouvrés de moins que l'année dernière. Le chiffre d'affaires des pays nordiques a augmenté de 15,2% (+7,8% à périmètre et change constants), soutenu par

202 M€ supplémentaires provenant des acquisitions récentes, dont GHP, et a été principalement réalisé dans les activités de soins de proximité et de soins spécialisés en Suède et au Danemark.



• L'EBITDA consolidé du groupe a diminué de 5,6 %, soit 37 M€, pour s'établir à 621,4 M€ (contre 658,4 M€ l'année dernière) avec une marge de 13,2 % (contre 15,3 % l'année dernière), principalement en raison de la diminution de 89 M€ des subventions liées au Covid et à la garantie de financement en France, effet partiellement compensé par de nouvelles actions de contrôle des coûts.



• Le coût de la dette financière nette a augmenté de 23,6 M€, soit 19,1 %, reflétant des coûts de financement plus élevés et y compris une hausse de 3,0 M€ des charges d'intérêt de la dette de location IFRS16.



• Le bénéfice net part du Groupe est en recul à 49,4 M€, soit 1,1% du chiffre d'affaires (contre 118,4 M€ l'année dernière, soit 2,8% du chiffre d'affaires), impacté par des marges opérationnelles plus faibles et reflétant des coûts de financement accrus. Il inclut une plus-value non récurrente

de 31,0 M€ (24,2 M€ nets d'impôts) issue de la vente de terrains adjacents à l'une de nos cliniques en Norvège, dans le cadre d'opérations de restructuration immobilière de ce site.



• Ramsay Santé a continué ses efforts dans des initiatives permettant la mise en œuvre de sa stratégie « Yes We Care 2025 », en plus des investissements récurrents dans la maintenance, l'optimisation et l'amélioration de ses sites, ce qui se traduit par des dépenses d'investissement totales pour l'année de 165,1 M€ nettes des produits de cession et de financements par crédit-baux, légèrement inférieures à celles de l'année dernière.



• Le flux net de trésorerie généré par l'activité de 598,9 M€ contre 262,5 M€ l'année dernière reflète l'effort de gestion du fonds de roulement et l'encaissement au cours de la période de subventions Covid déjà reconnues l'année précédente.



• La dette financière nette au 30 juin 2023 s'élève à 3 670,0 M€, dont 2 141,5 M€ de dettes de location IFRS16. Au cours du premier semestre de cet exercice, Ramsay Santé a réalisé avec succès l'émission d'une nouvelle tranche de Fiducie-sûreté pour un montant de 150 M€.



• Ramsay Santé est devenue une entreprise à mission, plaçant l'accès aux soins pour tous les patients au cœur de son modèle économique. Cette décision traduit sa ferme volonté de placer l'intérêt général au cœur de ses actions au quotidien.



• Le Groupe souhaite faire de cette mission un levier d'action face à l'accélération des enjeux auxquels le secteur de la santé doit actuellement faire face. Conjointement à sa raison d'être inscrite dans les statuts du Groupe « Améliorer la santé en innovant constamment », quatre objectifs sociaux et environnementaux guideront la mise en œuvre de ses politiques et l'innovation, objectifs dont la réalisation sera suivie par le comité de mission qui a été créé.





Pascal Roché - 23 août 2023

Devenue entreprise à mission depuis décembre 2022, Ramsay Santé démontre et réaffirme l'identité fondamentale de l'organisation pour répondre aux besoins de santé de l'ensemble de la population. Cette mission scelle l'engagement de l'entreprise à orchestrer des parcours de soins plus sûrs et plus simples, de la prévention jusqu'au suivi post-hospitalisation.Le groupe a continué son développement conformément à cet objectif en accueillant près de 12 millions de patients en 2022-23, au sein de nos différents pays et activités, accueillant plus que jamais tous les patients pour toutes les pathologies, proposant des solutions physiques et digitales, et en agissant en totale complémentarité avec l'ensemble des autres acteurs de soins. Le transfert des meilleures pratiques de prise en charge et de l'innovation en matière de santé entre les pays permet la continuité de la mise en œuvre de notre stratégie différenciante, à savoir d'opérateur global de santé, et de coordinateur de parcours de santé, ce qui est positif pour le patient, nos financeurs et l'entreprise.En ce qui concerne les résultats financiers, la croissance du chiffre d'affaires de 9,3% a été principalement organique, la marge opérationnelle - EBITDA - s'établit en recul à 13,2% contre 15,3% l'année dernière, dans un contexte de forte inflation, de baisse des subventions et malgré des mesures de contrôle des coûts.Ces comptes provisoires ont été présentés au Conseil d'administration lors de sa réunion du 23 août 2023. Les procédures d'audit sont en cours. Les états financiers consolidés définitifs pour l'exercice clos au 30 juin 2023 seront arrêtés par le Conseil d'administration qui se réunira en Octobre 2023.Pour consulter l'ensemble des résultats, téléchargez le communiqué de presse situé en haut de la page.