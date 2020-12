Ramsay Generale de Sante : Santé a choisi Nouveal e-santé pour intégrer le télésuivi des patients dans son portail Services

Olivier Tarneaud, directeur marketing et digital de Ramsay Santé

Informer, prévenir, rassurer et guider le patient en amont et en aval de son hospitalisation.

Inciter le patient à contribuer au succès du protocole de prise en charge.

Planifier, rationaliser et automatiser certaines étapes du parcours pour le patient.

Coordonner tous les professionnels de santé autour du patient.

Libérer les soignants de tâches fastidieuses et chronophages pour leur redonner du temps médical.

Systématiser et uniformiser la qualité des prises en charges en formalisant et en numérisant les protocoles ainsi que la conduite à tenir en cas de complication.

Sécuriser le patient à distance en créant et maintenant un lien privilégié en prolongeant la prise en charge jusqu'au domicile.

C'est une grande fierté pour Nouveal e-santé que d'être retenu par le premier opérateur de l'hospitalisation privée en France. C'est une nouvelle fois la preuve de l'expertise que nous avons acquise dans le télésuivi médical mais aussi dans notre capacité à intégrer nos solutions dans des environnements spécifiques malgré des contraintes exigeantes.



Alexandre Falzon, co-fondateur de Nouveal e-santé

Lancée en 2017, Ramsay Services est une plateforme digitale de services qui vise à simplifier l'hospitalisation par la mise à disposition de services adaptés et la digitalisation des démarches administratives. Que ce soit sur ordinateurs, tablettes et Smartphones, ce portail patient est accessible directement sur https://www.ramsayservices.fr ou depuis le site web ou l'application Ramsay Santé.Depuis l'été 2020, Ramsay Services est déployé sur l'ensemble des 69 hôpitaux et cliniques de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) du groupe Ramsay Santé en France. À ce jour, près d'un patient sur deux réalise son admission en ligne sur ce portail.L'intégration de la solution e-fitback de Nouveal e-santé dans Ramsay Services répond à la volonté d'offrir aux patients une expérience digitale globale dans le cadre de leur prise en charge : avant, pendant et après leur hospitalisation. L'objectif de Ramsay Santé est d'améliorer l'expérience patient et le suivi médical en permettant un suivi patient, depuis la préparation de son hospitalisation jusqu'au suivi post-hospitalisation à son retour au domicile.Notre capacité d'innovation nous permettra de dépasser les frontières actuelles de notre offre de soins et de services. Ramsay Santé s'appuie sur Ramsay Services déjà largement plébiscité par plus de 600 000 patients au cours des derniers mois pour porter nos innovations digitales au service de nos patients, de nos médecins et de nos soignants.Les 5 années d'expérience d'e-fitback sur le télésuivi des patients permettent à Ramsay Services de proposer à ses patients des modules d'accompagnement thérapeutique pré et post-hospitalisation utiles et efficients.