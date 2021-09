Ramsay Generale de Sante : Santé acquiert le danois WeCare Holding

Ramsay Santé, un spécialiste de l’offre globale de soins, a annoncé l’acquisition de la société danoise WeCare Holding, opérateur de soins primaires et de recrutement temporaire de personnels de santé, dont le chiffre d’affaires est de 30 millions d’euros. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du groupe de renforcer son offre de soins primaires, en cohérence avec sa mission d' "être votre partenaire santé de confiance".



WeCare Holding est un opérateur de soins de santé qui comprend deux entités : Alles Lægehus, qui gère 32 cliniques de médecine générale dans tout le Danemark (18 au Jutland, 3 sur l'île de Fyn et 11 dans la région de Sjælland) et accueille 114 000 patients, ainsi qu'une agence de recrutement temporaire dans le domaine de la santé, qui opère dans les pays scandinaves.



La société est ainsi présente dans tout le Danemark, y compris dans des zones rurales où les ressources médicales sont rares.