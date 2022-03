Ramsay Generale de Sante : Santé apporte son soutien à l'Ukraine

Actualités

le 22/03/2022

l'Europe, frappe très durement la population. Le groupe Ramsay Santé et ses collaborateurs se mobilisent.

Depuis plusieurs semaines, la guerre qui fait rage en Ukraine, aux portes de l'Europe, frappe très durement la population. Les affrontements ont jeté sur les routes de l'exode plus de 3,4 millions de personnes (essentiellement des femmes et enfants) qui ont été contraintes de quitter leur pays dans la précipitation et le dénuement. Un total auquel s'ajoutent également quatre millions de déplacés à l'intérieur même du pays.

Le groupe Ramsay Santé et ses collaborateurs répondent à l'appel des associations humanitaires pour soutenir la population.

Nos établissements sont nombreux à s'être spontanément mobilisés dans plusieurs régions françaises (Aquitaine, Loire et Drôme, IDF, Artois, Toulouse, Normandie…) mais aussi en Suède ou nous sommes présents. Les collectes se multiplient (médicaments, produits d'hygiène, équipements, dons pour le compte d'associations…). À partir des besoins communiqués par les associations humanitaires, nos directions Pharmacie et Achats, en lien direct avec les établissements, ont identifié les produits et matériels nécessaires. L'acheminement se fait notamment via les Agences Régionales de Santé des territoires sur lesquels nos hôpitaux et cliniques sont implantés, afin qu'il puisse répondre à un besoin réel, être utilisé rapidement, et ne constitue pas une charge pour les pays destinataires. En parallèle, le siège du Groupe organise l'envoi de 14 palettes de matériels (dispositifs médicaux et équipements de protection). Elles sont mises à disposition du Centre opérationnel de régulation et de réponses aux urgences sanitaires et sociales - CORRUSS (géré par le Ministère de la Santé).

Les ressortissants ukrainiens réfugiés et les ressortissants français rapatriés d'Ukraine ou de Russie bénéficient d'une prise en charge gratuite de leurs soins dans nos établissements par la mise en place du dispositif de protection maladie universelle (PMU) et de la complémentaire santé solidaire qui leur sont accordées sans délai à leur arrivée en France.

De plus en plus d'associations engagées auprès de la population restée en Ukraine ou auprès des réfugiés orientent les dons vers le soutien financier. En plus de l'aide matérielle que nous apportons et pour accompagner cette démarche, notre filiale Capio en Suède fait don d'un million de couronnes à l'association de Médecins Sans Frontières dont elle est partenaire depuis de nombreuses années.