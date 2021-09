Ramsay Generale de Sante : Santé confie la gouvernance de sa nouvelle Direction dédiée à la Transformation à Jamel Ouanda

Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé

La Direction des Ressources Humaines en France.

La Direction des Systèmes d'Informations en France.

L'Innovation Hub, basé à Malmö en Suède dont la mission est de stimuler l'innovation via la création de nouveaux services médicaux centrés sur le patient.

La nomination de Jamel Ouanda en tant que Directeur de la Transformation vise à accompagner les grands chantiers de notre nouveau plan stratégique articulé autour de la Raison d'Être du groupe 'Améliorer la santé en innovant constamment'. Jamel Ouanda possède toutes les qualités requises pour occuper cette fonction : il dispose d'une solide connaissance du groupe qu'il a rejoint il y a plus de 13 ans et a notamment été en charge de l'intégration et du partage des meilleures pratiques lors du rachat de Capio par Ramsay Santé en 2018.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jamel Ouanda est responsable de la mise en œuvre de l'agenda Ressources Humaines du plan stratégique, des leviers Innovation et Data et a un rôle moteur pour structurer des partenariats accélérateurs de la transformation. À ce titre, lui sont directement rattachés :Rattaché à Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay SantéJamel Ouanda a rejoint le groupe Ramsay Santé en 2008 et a occupé successivement les fonctions de Directeur des Achats, Directeur des Opérations Adjoint et Directeur du pôle Ile-de-France Nord et de l'Hôpital privé du Vert-Galant avant de rejoindre le Comité Exécutif en 2018 en tant que Directeur de l'intégration et du partage des meilleures pratiques, pour coordonner les chantiers de rapprochement entre Capio et Ramsay Générale de Santé. Au préalable Jamel Ouanda a travaillé 9 ans pour le groupe Valeo au sein de la fonction Achats en France et à l'international.