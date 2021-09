Ramsay Generale de Sante : Santé nomme Brigitte Cachon en tant que Directrice de la Communication, Marque & RSE du Groupe et Déléguée Générale de sa Fondation d'entreprise

Ramsay Santé, l'un des leaders européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires, annonce la nomination de Brigitte Cachon en qualité de Directrice de la Communication, de la Marque et de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) à compter du 1 er septembre 2021.

Brigitte Cachon intègre le Comité Exécutif du Groupe à cette même date et rapporte à Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé.

En parallèle, Brigitte Cachon intègre la gouvernance de la Fondation d'entreprise Ramsay Santé, dédiée à la prévention santé, en tant que Déléguée Générale.

Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé

Je me réjouis de l'arrivée de Brigitte Cachon au sein de Ramsay Santé. Son expérience dans des entreprises multi-nationales et cotées, notamment dans le secteur de la santé, nous sera précieuse pour conduire nos actions de communication et de sensibilisation vis-à-vis de nos différents publics. Les membres du Comité́ Exécutif se joignent à moi pour lui souhaiter un grand succès dans ses nouvelles fonctions.Brigitte Cachon a pour mission de développer la notoriété et l'image de Ramsay Santé tant à l'interne qu'à l'externe mais aussi de piloter la mise en œuvre de la stratégie RSE du Groupe dans ses différents pays d'implantation.En tant que Déléguée Générale de la Fondation d'entreprise Ramsay Santé , qui est dédiée à la promotion de la prévention en santé, elle a pour mission de concevoir et gérer les programmes, développer les partenariats et préparer les orientations stratégiques proposées au Conseil d'Administration de la Fondation. Elle supervise notamment les actions du Prevent2Care Lab, premier programme d'incubation de startups et d'associations dédiées à la prévention en santé, co-géré en partenariat avec INCO et le fonds de dotation Pfizer Innovation France.Rattachée à Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay SantéDiplômée d'un master du CELSA (Paris Sorbonne), d'une double licence d'anthropologie et de linguistique ainsi que d'un programme exécutif de l'INSEAD (Institut européen d'administration des affaires), Brigitte Cachon débute sa carrière au sein du groupe d'ingénierie Technip pour diriger la communication d'une filiale (1990-1996) puis devient directrice adjointe de la communication (1996-2001). Elle rejoint ensuite le groupe Kering pour développer la communication de la société Finaref (2001-2007) puis Crédit Agricole Assurances en tant que Directrice communication et RSE (2007-2015). Elle intègre ensuite la foncière Gecina en tant que directrice exécutive transformation, marketing et RSE (2015-2018). Elle était depuis 2019 directrice communication, innovation et RSE du groupe Orpea.Elle est nommée Directrice de la Communication, Marque et RSE de Ramsay Santé et Déléguée Générale de la Fondation d'entreprise Ramsay Santé le 1septembre 2021.