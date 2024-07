Diplômé de l'ESCP Europe, et titulaire d'un diplôme d'expert-comptable, Clément Lafaix débute sa carrière en 2006 au sein du Cabinet EY, dans le département Transaction Services, jusqu'au grade de Senior Manager. En 2014, il rejoint le groupe Aéroports de Paris, tout d'abord comme Directeur Financier de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, puis comme Directeur des Finances, de la Gestion et de la Stratégie du groupe, qui exploite et développe une vingtaine d'aéroports dans le monde. En 2020, il est nommé Directeur Financier du Groupe Monoprix (Monoprix, Monop', Naturalia), groupe de plus de cinq milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui compte près de 800 magasins. Il intègre Ramsay Santé au poste de Directeur Financer Groupe le 1er juillet 2024.



Clément Lafaix a une grande expérience de tous les domaines de la fonction finance, et notamment dans un secteur où la recherche de l'amélioration de la performance se conjugue à une stratégie de différenciation et d'adaptation aux besoins des consommateurs, à l'instar des défis que notre Groupe doit relever. Les membres du Comité́ Exécutif se joignent à moi pour lui souhaiter un grand succès dans ses nouvelles fonctions.



Pascal Roché, Directeur Général du groupe Ramsay Santé.



