Ramsay Generale de Sante : Santé nomme deux nouveaux directeurs d'établissements dans l'Est Parisien

Sous la responsabilité de Patrick Serrière, Directeur du Pôle Ile-de-France Est de Ramsay Santé.Titulaire d'un Master 2 en management délivré en 2008 par la SKEMA Business School, d'un DIU Qualité et gestion des risques en établissements sanitaires et d'un DIU Coaching et Management, Naïma Dib débute sa carrière à la Clinique Montevideo (92), établissement de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de 45 lits, en tant que Responsable Qualité et RH. Elle poursuit son évolution vers un poste de Responsable Assurance Qualité au sein du Centre de Réadaptation Cardiaque Les Grands Prés (77) dès 2010. Naïma Dib rejoint Korian en 2012 comme Responsable qualité régionale en Île-de-France, sur un périmètre de 15 établissements (EHPAD et SSR). En 2015, elle quitte le siège du Groupe pour prendre la Direction de la Clinique Val de Seine à Louveciennes (78), dans un contexte de post-fusion. En 2017, elle prend la Direction de la Clinique Canal de l'Ourcq, SSR de 100 lits et places. Elle est nommée Directrice de la Clinique de Champigny et de la Clinique de Montévrain le 1juin 2021.Sous la responsabilité de Patrick Serrière, Directeur du Pôle Ile-de-France Est de Ramsay Santé.Après un DUT en Gestion des entreprises et administrations de l'Université de Cergy-Pontoise et un diplôme d'École de commerce (Négocia Paris), Alfredo Gama débute sa carrière en 1997 comme Chef de secteur pour l'entreprise Pernod (un distillateur français) puis en 2000 pour Rivoire & Carret (groupe Lustucru). En 2004, il est recruté par Zeiss AG en tant que Chef des ventes national - grands comptes. Alfredo Gama rejoint Krys Group Services en 2011 où il est nommé Directeur commercial, Directeur des opérations de réseaux et enfin Directeur de la coordination et du pôle ophtalmique.Fin 2019, il devient Directeur Général Associé de Liggoo, une société qui développe des solutions d'éclairage mobile. Il intègre Ramsay Santé en février 2021 via le programme Vivier , d'abord au sein de l'Hôpital privé Paul d'Egine, puis en avril 2021 à l'Hôpital privé Dijon Bourgogne, en vue de son évolution vers le poste de Directeur d'Établissement. Il devient Directeur de l' Hôpital privé de Marne Chantereine le 14 juin 2021.