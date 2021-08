Ramsay Generale de Sante : Santé, plus forte hausse du SRD à la clôture du jeudi 26 août 2021

RAMSAY SANTE (+10,53% à 21 euros)



Ramsay Santé a bondi après avoir publié ses résultats (provisoires) au titre de son exercice 2020-2021 (clos fin juin). Ainsi, le groupe de cliniques et d'hôpitaux a dévoilé un résultat net (part du groupe) de 65 millions d'euros sur la période, contre un bénéfice de 13,4 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, l'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort à 643,8 millions d'euros (+17,7% sur un an).