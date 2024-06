Ramsay Santé, l'un des principaux acteurs de psychiatrie privée en France, développe son offre de soins en santé mentale avec l'ouverture d'un nouveau centre Médipsy à Niort (79).

Les centres Médipsy sont des structures d'hôpitaux de jour situés dans des zones de centre-ville sous-dotées en offre de soins psychiatrique. Ramsay Santé a déjà ouvert deux centres de ce type à Orléans (45) et Montreuil (93) début 2024. L'ouverture de cette troisième structure s'inscrit dans la réponse à un appel à projets lancé par l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine pour le territoire de Niort.

Le centre Médipsy de Niort peut accueillir jusqu'à 40 patients adultes, en sortie d'hospitalisation ou en première intention de soins. La structure dispose de 12 places pour des prises en charge en demi-journées. L'équipe pluridisciplinaire traite les troubles dépressifs, les troubles de la personnalité, ou encore les addictions, sans reste à charge pour les patients.





Nadine Potier, directrice du Centre Médipsy de Niort

Les maladies mentales et troubles psychiques touchent aujourd'hui près d'1/5 de la population française, soit 13 millions de Français*. En parallèle, le contexte national de pénurie de professionnels de santé mentale engendre des délais d'obtention de rendez-vous très longs pour une consultation en psychiatrie, ce qui entraîne des dégradations de l'état de santé des patients et des hospitalisations pouvant être évitées.Dans le département des Deux-Sèvres, 15 000 personnes souffrent de troubles psychiques**. Face à ce besoin de santé de plus en plus croissant sur le territoire, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine a lancé un appel à projets auquel Ramsay Santé a participé et à la suite duquel une autorisation d'ouverture de centre Medipsy a été délivrée.Dans un contexte de pénurie de soignants et de difficultés d'obtention de rendez-vous avec un praticien dans de courts délais, l'ouverture du centre Medipsy de Niort répond à un réel besoin d'offre de soins en santé mentale. Notre centre s'inscrit en renfort et en complémentarité de l'offre libérale existante. Par ailleurs, son emplacement en centre-ville facilite grandement l'accès aux soins au plus grand nombreLes Centres Médipsy ont d'une part vocation à poursuivre l'accompagnement des patients à la suite d'une hospitalisation, et de l'autre, à prendre en charge des patients en première intention. Les délais d'obtention d'un rendez-vous y sont relativement courts (une quinzaine de jours) sur courrier d'un médecin traitant ou d'un psychiatre.Le centre Médipsy de Niort peut accueillir 40 patients par jour et dispose de 12 places pour des prises en charge en demi-journées. Il reçoit les adultes pour des troubles dépressifs, anxieux, mais également des personnes atteintes de stress post-traumatique, ou de troubles addictifs.Le programme de soins débute par un entretien avec le psychiatre coordinateur. La prise en charge se poursuit avec une équipe pluridisciplinaire composée d'une infirmière et d'une psychologue.Le patient bénéficie ensuite d'un parcours de soins en format groupal dans un cadre favorisant la sécurité et la bienveillance. Des séances individuelles avec les psychiatres, psychologues et infirmiers sont également organisées, de façon à approfondir et à cibler certains aspects abordés lors des séances de groupes.Afin d'accompagner les patients dans la gestion de leurs émotions, la réduction du stress ou le développement de l'estime de soi, le centre Médipsy de Niort est équipé de diverses installations, telles qu'une cuisine thérapeutique, une salle d'art-thérapie, et une pièce de convivialité. L'établissement souhaite également introduire des technologies innovantes telles que la résonance trans-magnétique fonctionnelle, une technique permettant de diminuer les traitements médicamenteux contre la dépression. Le parcours de soins intègre également un travail sur la flexibilité mentale et la prévention de la rechute.* Source : OMS** Source : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées physiques (UNAFAM) des Deux-Sèvres