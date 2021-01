Ramsay Generale de Sante : Une borne d'accueil interactive pour diminuer le temps d'attente et améliorer l'orientation des patients.

Il est parfois fastidieux de retrouver son chemin dans les méandres des couloirs d'établissements hospitaliers. Si le personnel d'accueil est toujours attentif aux demandes des patients et à leur bonne compréhension des étapes de prise en charge, il arrive aussi qu'ils soient beaucoup sollicités. Pour répondre à cette problématique et permettre d'améliorer le temps d'attente, certains établissements investissent dans des équipements pratiques et fonctionnels.

À la Clinique La Montagne, établissement Ramsay Santé situé à Courbevoie (Île-de-France), une toute nouvelle borne a fait son entrée, en face des bureaux d'accueil. Laura Carigi, responsable administrative au sein de l'établissement, présente la borne Cogis et les nombreux avantages qu'elle offre aux patients.

Vous avez une question ? Elle a des réponses !

L'arrivée de la borne Cogis va permettre de fluidifier l'espace accueil et de répondre aux questionnements des patients autour de leur prise en charge. « Elle peut à la fois les orienter, préciser les étapes de leur parcours de soins et leur fournir le ticket d'attente correspondant à la démarche administrative qu'ils doivent éventuellement réaliser au préalable », explique Laura Carigi. Pour permettre aux patients de démarrer leur orientation depuis chez eux et de la poursuivre dans les couloirs de l'établissement, l'application « Cozii » a également été développée et agit dans la continuité de la borne Cogis.

Préadmission, admission, sortie… À chaque démarche son temps d'attente. « Cela nous permet aussi de savoir à quelle heure le patient s'est enregistré sur la borne et donc de mesurer son temps d'attente ainsi que l'ordre de prise en charge. » Par souci d'amélioration des parcours de soins, ces données sont ensuite analysées et les temps de présence des patients à la clinique optimisés autant que possible.

Optimisation du parcours de soins des urgences mains

La création de cette borne devenait nécessaire, notamment pour assurer une prise en charge optimale du patient en urgences mains. « Auparavant, entre l'arrivée du patient et la décision de l'opérer, se trouvait l'étape administrative obligatoire de l'enregistrement aux admissions. Pour le patient, cela multipliait les temps d'attente. Désormais, avec la borne, le patient prend un ticket relatif aux urgences mains et une infirmière de régulation vient à sa rencontre. Puis un médecin décide immédiatement de la programmation ou non d'une opération et donc de l'enclenchement rapide des formalités d'admission. »

Ensuite, le patient est transféré pour une prise en charge rapide et son enregistrement sur la borne permet de conserver un suivi de son passage dans le service. « Il est admis en ambulatoire et nous pouvons savoir qu'il a bien complété ses documents administratifs. » La borne Cogis vient tout juste d'être installée dans la clinique mais les patients sont déjà ravis de pouvoir compter sur cet appareil, dont les renseignements s'ajoutent à ceux donnés par le personnel de santé