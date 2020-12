Ramsay Generale de Sante : Une ligne d'astreinte pour les urgences endoscopiques interventionnelles

Introduite il y a six mois, à la Clinique de la Sauvegarde (Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes), une ligne d'astreinte téléphonique met désormais en relation 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 des médecins avec des spécialistes en gastro-entérologie. Une petite révolution dans le secteur…

Établie à l'initiative des gastroentérologues Vincent Billioud, Laurent Quencez et Adriane Lense-Ziegler, cette astreinte permet de développer l'activité en endoscopie interventionnelle* d'urgence, jusqu'alors peu présente dans la région.

Si ce dispositif a été élaboré par ces trois spécialistes de la Clinique de la Sauvegarde, établissement du groupe Ramsay Santé, son horizon va bien au-delà. 'Cette plateforme de contact nous permet de développer cette activité à l'échelle de la région. Avec cette ligne directe, nous augmentons la capacité de prise en charge pour ce type d'urgences', explique le Dr Vincent Billioud.

Grâce aux recommandations des spécialistes disponibles en continu, l'orientation des patients et la continuité des soins est assurée. Le parcours patient est lui aussi plus fluide : 'nous avons un numéro unique, où les interlocuteurs peuvent nous joindre directement, sans passer par un standard, explique le docteur. La prise en charge est donc plus rapide et nous pouvons programmer immédiatement les hospitalisations et interventions urgentes, en fonction du diagnostic des médecins que nous avons au téléphone'.

Désormais, la clinique bénéficie d'un éventail de prise en charge complet. 'L'endoscopie interventionnelle s'appuie sur l'expertise de différentes spécialités, toutes complémentaires', explique le Dr Billioud. Cette offre cible principalement les pathologies tumorales, biliaires et pancréatiques. Ainsi, les autres partenaires internes dans le développement de cette astreinte sont les départements d'oncologie, de chirurgie digestive et de radiologie interventionnelle. 'Cela nous permet de travailler de manière transversale. Les cas les plus complexes peuvent bénéficier d'une prise en charge multidisciplinaire. À terme, nous projetons de développer un institut de cancérologie à la Sauvegarde, qui bénéficiera de cette offre.'

Mais ce n'est pas la seule spécialité qui agit conjointement avec l'endoscopie interventionnelle : les urgences et la réanimation sont également liées. 'Les patients peuvent être pris en charge immédiatement et quel que soit leur niveau de gravité. C'est très rassurant pour eux', explique le praticien.

Pour compléter cette plateforme de mise en relation, désormais totalement fonctionnelle, une campagne de communication plus large est programmée dans les prochaines semaines. Le but ? Rassembler un maximum de praticiens et spécialistes de la région autour de cette ligne d'astreinte.

* : Méthode d'exploration et d'imagerie médicale utilisée dans le traitement d'une maladie. Elle permet de visualiser l'intérieur (endon en grec) de conduits ou de cavités grâce à un endoscope. Ce dernier est composé d'un tube optique muni d'un système d'éclairage, couplé à une caméra vidéo.