Ramsay Generale de Sante : Focus sur la chirurgie artérielle aortique à la Clinique de la Sauvegarde

Dès que le diagnostic d'urgence cardiovasculaire est posé, le pronostic vital du patient est engagé et il doit être traité dans les plus brefs délais. Pour y parvenir, la Clinique de la Sauvegarde, établissement Ramsay Santé situé à Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes) renforce la rapidité d'exécution de son parcours de soins grâce à des plateaux techniques très performants et des moyens d'acheminement rapides comme les transports d'urgence par hélicoptère.

Le Dr David de Ravignan est chirurgien vasculaire au sein de la clinique.

« Nous avons désormais la possibilité d'accueillir des patients provenant de tous horizons grâce à l'hélistation et la création de salles d'opération dites hybrides, qui allient imagerie et chirurgie et nous offrent de vastes possibilités ». L'établissement dispose d'un matériel d'imagerie de dernière génération qui permet la réalisation de chirurgies aortiques complexes, lors de dissections ou des ruptures d'anévrisme et ainsi propose la prise en charge de pathologies artérielles parmi les plus complètes qui puissent être réalisées.

Le chirurgien œuvre également au sein d'une équipe pluridisciplinaire, aux côtés de chirurgiens cardiaques. L'alliance de ces deux spécialités permet de prendre en charge les patients aux pathologies les plus complexes et est également pourvoyeuse de nouveaux profils de patients. « Nous sommes par exemple en mesure de traiter les anévrismes thoraco-abdominaux par endoprothèse. Le positionnement de ce type de prothèses est fastidieux et nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes. » Pour compléter ces expertises, le service de radiologie de la clinique est ouvert 24h/24 et assure une prise en charge des urgences en continu.

La Clinique de la Sauvegarde est d'ores et déjà reconnue pour ces compétences pointues.« Pour pouvoir développer notre activité, différents facteurs sont entrés en compte. Il a fallu, certes, un solide plateau technique, mais également un niveau de pratique et une quantité de prises en charge qui justifiaient notre degré d'expertise élevé. Les laboratoires nous suivent également en assurant un stock de prothèses implantables conséquent dans nos locaux », précise le spécialiste. Ce haut niveau de compétences et d'équipements fait de la clinique un centre d'urgence de référence.

Si, aujourd'hui, aucun label n'est attribué aux établissements justifiant d'une prise en charge optimale en matière de chirurgie artérielle aortique, la Clinique de la Sauvegarde se tient prête pour le moment venu. « Pour l'instant, il n'y a pas de label formalisé en France. Cependant, nous mettons quotidiennement tout en œuvre pour devenir l'un des centres 'SOS Aorte' précurseurs, reconnus dans cette spécialité. »Une solide relation de confiance est déjà établie auprès des praticiens de la région, avec pour effet l'orientation plus nombreuse de patients vers la Clinique de la Sauvegarde.