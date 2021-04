Ramsay Generale de Sante : Koalou, une application mobile pour accompagner les petits patients

La Clinique Marcel Sembat, située à Boulogne-Billancourt, propose une toute nouvelle application mobile destinée aux enfants devant subir une intervention chirurgicale ORL, ainsi qu'à leurs parents. Son rôle ? Les accompagner tout au long du parcours de soins. Explications.

Carole Chaghouri est infirmière coordinatrice et responsable du développement des projets transversaux à la Clinique Marcel Sembat, établissement du groupe Ramsay Santé. Elle présente l'application Koalou et ses atouts.

L'annonce d'une intervention chirurgicale n'est jamais anodine et peut être une source de stress chez les patients. Chez les tout-petits, ce stress peut se transformer en une véritable crainte. « Trois enfants sur cinq sont anxieux face aux soins, même les plus simples, explique Carole Chaghouri. Cela entraîne des conséquences physiques, émotionnelles, voire sociales. Les parents, quant à eux, se sentent souvent désemparés. C'est à partir de ce constat qu'une infirmière de l'hôpital Necker a créé l'application Koalou avec notre collaboration. » Le principe est de dédramatiser l'acte et d'accompagner les familles dans toutes les étapes à suivre, en amont de la chirurgie, jusqu'au rétablissement post-opératoire.

Dès la première consultation avec le spécialiste, l'enfant est inscrit sur l'application. Il a alors accès à une bande dessinée ludique et suit les aventures de Koalou, un koala qui doit, lui aussi, subir une intervention chirurgicale. « L'enfant peut alors s'identifier au personnage qui raconte l'histoire de son parcours de soins, avec des images et des mots simples. Le jour J, le petit patient connait toutes les étapes qu'il devra suivre. Il est donc plus rassuré et détendu », affirme l'infirmière.

Pour les parents, l'application Koalou est d'une grande aide, puisqu'elle rassemble en un seul et même lieu toutes les informations concernant la prise en charge de leur enfant. « L'idée est de ne pas multiplier les sources d'accès. Tous les documents et les formulaires à remplir sont disponibles et de nombreux conseils sont prodigués. Le but est de lever les angoisses des parents en donnant toutes les réponses à leurs questions », explique Carole Chaghouri. Des alertes et des rappels sont également programmés pour ne rien oublier, un véritable pense-bête.

Le personnel soignant s'est également approprié l'application mobile, car elle permet de mieux organiser la prise en charge de l'enfant. « Si celui-ci a très peur, ce sera renseigné dans l'application et l'infirmière pourra prendre plus de temps en amont de la chirurgie pour le rassurer. Un questionnaire post-opératoire est également à remplir. En cas de douleurs ressenties, le médecin pourra rapidement prendre contact avec les parents », conclut l'infirmière.

Disponible depuis deux mois, l'application génère énormément de satisfaction. Elle est pour le moment utilisée par deux chirurgiens ORL, mais d'autres praticiens devraient rapidement se joindre à eux.