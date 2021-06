Ramsay Generale de Sante : La Clinique Belharra inaugure les locaux de son futur Institut de Cancérologie à Bayonne

Dr Patrick Joyeux, Chirurgien gynécologue et mammaire à la Clinique Belharra

Carole Micheneau, Référente de la filière Cancérologie chez Ramsay Santé

Nicolas Bobet, Directeur du Pôle Aquitaine de Ramsay Santé

La Clinique Belharra à Bayonne est un acteur de premier plan dans l'offre de soins en Cancérologie du Pays Basque. Elle dispose de 7 modalités de traitement du cancer soumises à autorisation. Sur la seule année 2020, elle a pris en charge plus de 1 100 patients pour le traitement d'un cancer (tout organe confondu).L'établissement est particulièrement à la pointe en matière de prise en charge des cancers féminins avec une équipe de 6 médecins spécialisés sur ces sujets, mais aussi grâce à des partenariats avec les médecins de ville et les centres d'imagerie du territoire qui permettent un parcours de soins coordonné entre les différents acteurs concernés, dès le dépistage. Au total, ce sont plus d'une cinquantaine de professionnels libéraux qui sont fédérés sur tout le territoire de soins, y compris au Sud des Landes.En Nouvelle Aquitaine, en 2020, ce sont 7 112 nouveaux cas de cancer du sein qui ont été diagnostiqués. C'est un véritable sujet de santé publique sur notre territoire. Afin de garantir une prise en charge globale pour les patientes, du traitement chirurgical à la reconstruction en passant par la chimiothérapie, notre équipe pluridisciplinaire se mobilise au quotidien en partenariat avec les radiologues et les partenaires de ville.Global, coordonné et personnalisé sont les 3 mots clés de la prise en charge des patients dans les Instituts de Cancérologie de Ramsay Santé. Ce label vise à offrir une prise en charge optimale des patients et de leurs proches en s'appuyant sur une équipe pluridisciplinaire, à améliorer les délais de prise en charge, à favoriser l'accès à des nouvelles expertises telles l'oncogénétique, mais aussi à renforcer les liens avec les professionnels de ville.Au-delà de la prise en charge médicale classique, l'objectif est de proposer également une offre personnalisée de soins de support (infirmières d'annonce, psychologues, diététiciennes, assistantes sociales, socio-esthéticiennes, réflexologues, etc.) afin d'accompagner les patientes et leurs proches à chaque étape de la maladie et d'améliorer leur qualité de vie.Une infirmière coordinatrice, dont le rôle est de sécuriser le parcours de soins entre les différents acteurs impliqués (médecins spécialistes, professionnels paramédicaux et professionnels de ville) accompagne de manière personnalisée les patientes les plus vulnérables tout au long des multiples étapes de leur prise en charge, y compris après les traitements. Plus de dix acteurs en moyenne sont à coordonner autour d'une patiente atteinte d'un cancer du sein . L'Institut propose également un accès à des traitements et des techniques d'innovation en développant son activité de recherche clinique.Au sein de la Clinique Belharra, nous accueillons, soignons et innovons sans cesse, notamment en cancérologie, pour construire des parcours de soins personnalisés. L'infirmière coordinatrice est l'une des clefs du dispositif de notre Institut. C'est elle qui va accompagner la patiente, du diagnostic jusqu'à l'après-cancer, en véritable point de repère tout au long du parcours. Avec l'accompagnement du groupe Ramsay Santé, nous allons encore améliorer notre qualité de prise en charge au plus près des besoins des patients.