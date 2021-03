Ramsay Generale de Sante : Nathalie Boillot nommée Directrice de la Clinique Iris à Lyon (69)

Rattachée à Éric Calderon, Directeur du pôle Lyon de Ramsay Santé



Titulaire d'un DESS Gestion des ressources humaines délivré par l'université de Dijon en 1995 puis complété par un master 2 Droit de la Santé de l'IFROSS Lyon, Nathalie Boillot débute sa carrière au sein du Groupe MOLL France (métallurgie et plasturgie) en tant que Responsable des Ressources Humaines. En 1999, elle rejoint un cabinet de conseil à Mâcon comme Consultante associée en RH. Elle intègre le groupe Ramsay Santé en 2001. D'abord RRH à la Clinique de Fontaine à Dijon, elle évolue successivement en tant que DRH d'établissement puis DRH des régions Bourgogne et Rhône-Alpes. En 2012, elle est nommée DRH de la Clinique et du Centre de Rééducation Fonctionnelle Saint Vincent de Paul dont elle assure en parallèle la Direction, de sa création à sa montée en puissance. En 2020, Nathalie occupe le poste de DRH de l'ARHM, Fondation qui rassemble 1 700 collaborateurs. Elle est nommée directrice de la Clinique Iris le 11 janvier 2021.



La Clinique Iris fait partie du pôle Lyon du groupe Ramsay Santé qui comprend 6 établissements dans le département du Rhône*. Pierres angulaires de l'organisation du groupe Ramsay Santé, les pôles ont vocation à répondre de façon adaptée, aux enjeux sanitaires des territoires qu'ils desservent. La Clinique Iris dispose de pôles de référence en rééducation et réadaptation neurologique, cardiaque, orthopédique et traumatologique, et gériatrique. Elle dispose d'une capacité d'accueil de 450 lits et places.



* : La Clinique Iris à Marcy l'Etoile, Lyon 8e et Saint-Priest, la Clinique de la Sauvegarde à Lyon 9e, l'Hôpital privé de l'Est Lyonnais à Saint-Priest, l'Hôpital privé Jean Mermoz à Lyon 8e, le Médipôle Hôpital Privé à Villeurbanne et la Polyclinique du Beaujolais à Arnas.