Ramsay Generale de Sante : Santé dévoile la nouvelle organisation de la Direction des Opérations et du Développement MCO-SSR en France et annonce la nomination de deux directeurs d'établissements

Depuis 2011, les établissements MCO et SSR sont regroupés au sein de 17 pôles territoriaux. Pierres angulaires de l'organisation de Ramsay Santé en France, ces pôles ont pour vocation de répondre aux besoins hospitaliers des territoires dans lesquels ils exercent leur activité en lien avec l'Agence Régionale de Santé. Chaque pôle développe son propre projet médical, qui vise à rationaliser l'organisation et l'offre médicale des établissements du groupe sur chaque territoire dans l'objectif de proposer aux patients des parcours de soins coordonnés dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité.



La Direction des Opérations et du Développement MCO & SSR accompagne les directeurs de pôles territoriaux et les directeurs d'établissements Ramsay Santé en France en centralisant des services de support notamment en matière de Qualité. Elle supervise également la création et l'animation de filières de soins basés sur un cahier des charges identique pour tous permettant d'offrir aux patients des conditions de prise en charge innovantes de grande qualité, à l'image de la filière de soins Obésité́ & Nutrition ou des Instituts de Cancérologie et Instituts du Sein.



Damien Michon, Directeur des Opérations et du Développement MCO & SSR France de Ramsay Santé









Rattaché à Damien Michon, Directeur des Opérations et du Développement MCO & SSR France de Ramsay Santé.Issu d'une formation en gestion et finance, Frédéric Picot a réalisé l'ensemble de son parcours professionnel au sein du groupe Ramsay Santé. Il débute sa carrière au sein de l'Hôpital privé Claude Galien dans l'Essonne, puis élargit son périmètre à la région Paris Sud en occupant le poste de Responsable Administratif Régional. En 2008, Frédéric Picot est nommé Directeur adjoint de la Clinique la Francilienne (Pontault-Combault) puis en prend la direction générale deux ans plus tard. Il participe activement à la réorganisation de l'offre de soins du pôle Ile-de-France Est, en transférant avec succès l'activité de la Clinique la Francilienne vers l'Hôpital Privé Marne Chantereine ainsi que l'Hôpital Privé Paul d'Égine (Champigny sur Marne) qu'il dirige également à partir de 2012. En 2014, il devient Directeur du pôle Paris et de la Clinique Geoffroy-Saint-Hilaire. Frédéric Picot est nommé Directeur des Opérations Adjoint le 2 mars 2020.En parallèle de ses fonctions au sein du groupe, Frédéric Picot est membre du conseil d'administration de la Fédération Hospitalière Privée (FHP) Île-de-France.Rattaché à Damien Michon, Directeur des Opérations et du Développement MCO & SSR France de Ramsay Santé.Titulaire d'un DESS en Gestion Hospitalière délivré́ par l'ESSEC et diplômé́ de l'ESC Rouen, Alexandre Breil a réalisé l'ensemble de son parcours professionnel au sein de Ramsay Santé. Il intègre le groupe en 1996 au sein de sa filiale italienne, dans le cadre d'une coopération de service national à l'étranger. En 1998, il occupe le poste de Directeur d'Établissement pour l'aile privée de l'Hôpital Public de Pavie en Italie. En novembre 2000, il devient Directeur de la Clinique de la Défense à Nanterre (92). En mai 2001, il est nommé directeur de la Clinique du Sport à Paris. En mai 2004, il intègre la Clinique Hartmann à Neuilly-Sur-Seine (rachetée en 2009 par le groupe Ambroise Paré) avant d'intervenir à partir de mai 2008 sur l'Hôpital privé Paul d'Égine à Champigny-Sur-Marne (94), l'Hôpital privé Armand Brillard à Nogent-Sur-Marne (94), la Clinique de l'Orangerie au Perreux-Sur-Marne (94) et le pôle Partenariat Public-Privé. Il est nommé́ en mai 2012 Directeur du pôle Ile-de-France Sud et de l'Hôpital privé Jacques Cartier à Massy (91), puis en novembre 2013 Directeur de l'Hôpital privé d'Antony (92). Alexandre Breil est nommé Directeur des Opérations Adjoint le 1novembre 2020.En parallèle de ses fonctions au sein du groupe, Alexandre Breil est membre du conseil d'administration et du bureau de la Fédération Hospitalière Privée (FHP) MCO, de la FHP SSR et de la FHP Île-de-France.

Alexandre Breil est remplacé à la direction du pôle Île-de-France Sud et de l'Hôpital privé d'Antony (92) par Denis Chandesris.



Hugues Hayek, 34 ans, Directeur de l'Hôpital privé de Parly II depuis le 1er mars 2021 Sous la responsabilité d'Éric Louche, Directeur du pôle Île-de-France Ouest.



Hugues Hayek est titulaire d'une licence en économie d'HEC Montréal et d'un master en gestion des hôpitaux et de la santé délivré́ par l'École Supérieure des Affaires (ESA - Paris XII). Après une expérience de plus de 3 ans en tant que Chef de projet au sein de la Direction de l'Hôpital Hayek de Beyrouth, il rejoint le groupe Ramsay Santé en août 2015 en tant qu'Attaché de Direction à l'Hôpital privé des Peupliers à Paris. En octobre 2016, il devient Directeur des Opérations de la Clinique Herbert à Aix-Les-Bains (73). Un an plus tard, il est nommé Directeur des Opérations de l'Hôpital privé de Versailles (78). En juillet 2019, il évolue vers le poste de Directeur Délégué́ au sein de ce même établissement. Il est nommé Directeur de l'er mars 2021.



* : Le programme Vivier est destiné aux collaborateurs ou à des candidats externes souhaitant rejoindre Ramsay Santé à des postes de direction. Il combine une immersion en établissement d'une durée de 6 mois, ainsi qu'un suivi personnalisé et des formations théoriques.

Sous la responsabilité de Damien Michon, Directeur des Opérations et du Développement MCO & SSR France de Ramsay Santé.Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École Supérieure de Chimie Organique et Minérale (ESCOM), option Management et Marketing Industriel, Denis Chandesris a passé́ 9 ans chez SUEZ Environnement en tant que Directeur de sites industriels, puis 5 ans chez CITEC Environnement (Groupe ESE) comme Directeur activité́ Services France. Il rejoint le groupe Ramsay Santé en février 2017 dans le cadre du programme Vivier* au sein de la Clinique Geoffroy Saint-Hilaire à Paris, puis occupe le poste de Directeur Délégué́ de ce même établissement à partir de juin 2017. En décembre 2018, il est nommé́ Directeur de l'Hôpital privé de Parly II au Chesnay (78). Il est nommé Directeur du pôle Île-de-France Sud et de l'Hôpital privé d'Antony le 1mars 2021.En tant que Directeur du Pôle Île-de-France Sud, il supervise la mise en application du projet médical de son pôle territorial dans les établissements suivants :Hugues Hayek, quant à lui, prend la direction de l'Hôpital privé de Parly II au Chesnay, en remplacement de Denis Chandesris.