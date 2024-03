Ramsay Générale de Santé est l'un des leaders européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires. Le groupe propose des prestations de soins et de services hospitaliers assurées en cliniques dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, des soins de suite (réadaptation de la cancérologie, alcoologie, traitement de l'obésité), de la psychiatrie et de la radiothérapie. En outre, Ramsay Générale de Santé propose des prestations de diagnostic (imagerie médicale). A fin juin 2023, le groupe dispose de 465 établissements.

Secteur Installations et services en soins de santé