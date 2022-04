Ramsay Santé contrôle plus de 96% du groupe suédois GHP

Le 7 mars dernier, Ramsay Santé, par l'intermédiaire de sa filiale suédoise Capio Group Services AB (« Capio), a annoncé une offre publique recommandée en vue de l’acquisition de GHP Specialty Care AB (« GHP »), un fournisseur suédois de soins de santé spécialisés coté au Nasdaq de Stockholm. A l’issue de la clôture de la période initiale d’acceptation de l’offre, Capio contrôle près de 68 millions d’actions et droits de vote de GHP, correspondant environ à 96,6% des actions et des droits de vote de GHP.



Par conséquent, toutes les conditions requises pour la réalisation de l'offre ont été satisfaites et Capio a déclaré l'offre inconditionnelle. Le règlement de l'offre commencera le 2 mai prochain ou aux alentours de cette date.



Capio a l'intention d'engager une procédure de retrait obligatoire conformément à la réglementation suédoise.



"Ce rapprochement réunit l'expertise de GHP Specialty Care avec 300 000 visites de patients par an dans 23 établissements en Suède et 1 au Danemark avec celle de Capio dans les pays nordiques. La complémentarité des deux structures devrait nous permettre de réaliser 6 millions d'euros de synergies à moyen terme ", a déclaré Pascal Roché, le directeur général de Ramsay Santé.