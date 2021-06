Ramsay Santé : le refinancement en mode 'ESG' se poursuit

Le gestionnaire d'hôpitaux français Ramsay Santé a annoncé lundi le lancement d'un nouvel instrument financier lié à la réalisation de ses objectifs environnementaux.



Aux termes de l'opération, Immobilière de Santé - la principale holding du groupe - a conclu un contrat de prêt additionnel pour un montant de 98 millions d'euros.



D'après Ramsay, ce financement de long terme présente la particularité d'être adossé à une 'fiducie-sûreté' portant sur les filiales détenant les bâtiments de ses trois hôpitaux privés d'Ile de France, dont Natixis est le fiduciaire.



Autre spécificité, son taux d'intérêt est indexé à la réalisation des objectifs annuels de réduction d'émission de gaz à effet de serre des bâtiments concernés.



Le groupe avait déjà renégocié sa dette syndiquée en avril dernier via la signature d'un prêt senior à long terme lié à sa performance en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)



