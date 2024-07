Ramsay Santé : refinancement du contrat de dette senior

Ramsay Santé annonce avoir lancé le processus 'Amend & Extend' pour refinancer son contrat de dette senior de 1,65 milliard d'euros, dont 100 millions de ligne RCF et 100 millions de ligne Capex, et prolonger proactivement ses prochaines échéances de 2026-27.



La réalisation de ce processus est soumise aux conditions du marché. Elle permettrait au groupe d'hospitalisation privé de soutenir la mise en oeuvre de ses initiatives clés dans le cadre de son plan stratégique 'Yes We Care'.



Dans le cadre de ce projet, Ramsay Santé indique que son chiffre d'affaires a augmenté de 6,9% à 3,7 milliards d'euros sur la période de neuf mois close au 31 mars 2024, principalement soutenu par une croissance organique dynamique.



Son EBITDA a toutefois diminué de 1,2% à 445 millions malgré cette activité en hausse, principalement en raison de la baisse des subventions, ainsi que d'un écart accru entre augmentations tarifaires et inflation de la base de coûts.



