Ramsay Santé : résultat net à 47,3 ME sur le semestre

Le Groupe Ramsay a enregistré un chiffre d'affaires consolidé publié de 1 911,1 millions au cours de la période close à fin décembre 2020, contre 1 934,5 millions d'euros pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, en baisse de 1,2%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du Groupe baisse de 0,7%.



Le résultat opérationnel courant publié atteint 127,1 millions d'euros entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 (soit 6,7% du CA) en hausse de 35,1% par rapport à la période précédente.



Le résultat net part du Groupe au 31 décembre 2020 se monte à 47,3 millions d'euros contre un résultat nul au titre de la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.



