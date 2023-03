Sécuriser et améliorer la coordination médicale au service des patients : La collaboration entre la solution d'échange de données de santé Lifen et le groupe de santé Ramsay Santé soulignée dans un rapport publié par IDC

Le cabinet d'études de marché International Data Corporation (IDC) a publié ses conclusions sur la manière dont le groupe Ramsay Santé a renforcé la personnalisation et l'intégration du parcours de soins entre patients et praticiens grâce à son partenariat avec Lifen, expert en interopérabilité des systèmes de santé.



Paris, France, 28 février 2023 - La collaboration entre Lifen, expert en solutions digitales pour permettre à chaque professionnel de santé d'accéder instantanément aux données de santé pour prodiguer les meilleurs soins et Ramsay Santé, leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe , a fait l'objet d'un rapport détaillé de la société d'études de marché, International Data Corporation (IDC). Le rapport se concentre sur l'étude de cas de Ramsay Santé. Plus précisément, il évalue la solution de communication médicale et d'intégration de données de santé au Dossier Patient Informatisé (DPI) de Lifen, Lifen Documents. Celle-ci a permis à Ramsay Santé d'accélérer sa transformation numérique, d'améliorer la qualité de ses dossiers médicaux et de libérer du temps pour le personnel en établissements en fluidifiant la transmission de documents médicaux.









Le rapport interprète l'approche de Ramsay Santé en matière d'interopérabilité comme un aspect essentiel de la stratégie du groupe : Pour la direction de Ramsay Santé, il était clair que l'interopérabilité ne pouvait pas être abordée comme un enjeu uniquement technologique. Elle était considérée comme une capacité intrinsèque qui permet aux professionnels de santé de travailler ensemble en leur fournissant les bonnes informations, au bon moment, au bon endroit et sur le bon appareil. Il s'agissait d'une étape essentielle pour poursuivre les objectifs à long terme de Ramsay Santé, à savoir devenir un acteur de la santé digi-physique tout au long du parcours patient, tout en répondant immédiatement aux questions urgentes liées à l'efficacité opérationnelle.

Concernant Lifen Documents, IDC la décrit comme

Une solution tirant parti de l'IA et de connecteurs basés sur des normes [qui] en numérisant et en automatisant intelligemment le partage des données au sein de son organisation, avec les patients et d'autres partenaires, [a aidé] Ramsay Santé à établir les bases d'une nouvelle stratégie d'accélération numérique.



Le choix de combiner des normes d'interopérabilité et une IA pour intégrer davantage un modèle de soins intégrés a amélioré l'infrastructure informatique de Ramsay Santé dans son parcours de transformation numérique. La mise en œuvre de la plateforme de Lifen a créé les bases pour accroître la valeur pour le patient à différents niveaux



Adriana Allocato, directrice de recherche chez IDC Health Insights Europe. Nous sommes ravis qu'IDC ait choisi de mettre l'accent sur la contribution de Lifen à la transformation numérique de Ramsay Santé. Plus de 850 établissements partenaires, comme Ramsay Santé, utilisent nos solutions pour accélérer la transformation numérique, briser les silos de la donnée de santé et offrir une expérience améliorée aux soignants comme aux patients



Franck Le Ouay, PDG de Lifen. Lire le rapport complet Pour la direction de Ramsay Santé, il était clair que l'interopérabilité ne pouvait pas être abordée comme un enjeu uniquement technologique. Elle était considérée comme une capacité intrinsèque qui permet aux professionnels de santé de travailler ensemble en leur fournissant les bonnes informations, au bon moment, au bon endroit et sur le bon appareil. Il s'agissait d'une étape essentielle pour poursuivre les objectifs à long terme de Ramsay Santé, à savoir devenir un acteur de la santé digi-physique tout au long du parcours patient, tout en répondant immédiatement aux questions urgentes liées à l'efficacité opérationnelle.Concernant Lifen Documents, IDC la décrit commeUne solution tirant parti de l'IA et de connecteurs basés sur des normes [qui] en numérisant et en automatisant intelligemment le partage des données au sein de son organisation, avec les patients et d'autres partenaires, [a aidé] Ramsay Santé à établir les bases d'une nouvelle stratégie d'accélération numérique.Le choix de combiner des normes d'interopérabilité et une IA pour intégrer davantage un modèle de soins intégrés a amélioré l'infrastructure informatique de Ramsay Santé dans son parcours de transformation numérique. La mise en œuvre de la plateforme de Lifen a créé les bases pour accroître la valeur pour le patient à différents niveauxNous sommes ravis qu'IDC ait choisi de mettre l'accent sur la contribution de Lifen à la transformation numérique de Ramsay Santé. Plus de 850 établissements partenaires, comme Ramsay Santé, utilisent nos solutions pour accélérer la transformation numérique, briser les silos de la donnée de santé et offrir une expérience améliorée aux soignants comme aux patients

Ce rapport IDC est l'une des analyses les plus approfondies à date sur l'état de l'interopérabilité et des solutions de gestion des documents médicaux dans tout un groupe d'établissements de santé. Il évalue la manière dont Ramsay Santé a relevé ses défis en matière d'interopérabilité et d'autres enjeux opérationnels en fonction de trois critères clés : interfaçage de multiples logiciels, enjeux de confidentialité et de sécurité des données, facteurs culturels et organisationnels.Ramsay Santé a déployé Lifen Documents à grande échelle en 2019 dans le but de remédier au manque d'interopérabilité des systèmes, obstacle majeur pour une meilleure expérience patient et la continuité de leurs soins. Après avoir interrogé les représentants de Ramsay Santé impliqués dans le choix de Lifen Documents comme solution d'échange d'informations médicales pour le Groupe, IDC a conclu que les raisons de ce choix étaient les suivantes : un besoin et une attente de la part des praticiens, une solution évolutive, une compréhension approfondie des exigences nationales en matière d'interopérabilité et des stratégies de santé numérique démontrée par Lifen, ainsi que le caractère dynamique de la relation entre les praticiens et les établissements de santé au bénéfice du patient.Trois ans après l'implémentation de Lifen Documents dans 64 établissements de Ramsay Santé, IDC conclut que les bénéfices observés sont les suivants : une vue plus exhaustive et partagée des données des patients, , une amélioration de la coordination, de la qualité et de la sécurité des soins, une optimisation de la qualité du codage de la facturation, et l'atteinte des cibles d'usages des programmes de financement étatiques.