Un programme de formation "sur mesure" pour nos futurs directeurs : le témoignage d'Élizabeth Frithmann, directrice de la Clinique Marcel Sembat

le 22/04/2022

Découvrez le parcours professionnel de Elizabeth Frithmann, directrice d'établissement Ramsay Santé

Après quelques années dans la recherche clinique, Élizabeth Frithmann a eu un véritable coup de cœur pour le milieu médical. Passée par le Programme vivier en 2008, elle est aujourd'hui directrice d'établissement à la Clinique Marcel Sembat (Ramsay Santé), située à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Après avoir fait une école d'ingénieurs, j'ai commencé par travailler dans le secteur de la recherche clinique. Je me suis reconvertie au bout de quelques années et j'ai fait un master en management des structures sanitaires à l'ESC Toulouse. Mon stage de fin de master, à l'Hôpital privé de l'Ouest parisien, à Trappes, a été une vraie révélation : pouvoir appréhender l'univers du bloc opératoire a été pour moi une expérience extraordinaire.

J'aime le fait d'appartenir à un groupe, j'ai toujours été sensible à cela. On sent une vraie expertise du siège sur l'accompagnement des équipes et le pilotage de projets. Il y a un vrai soutien de leur part, on ne se sent jamais seuls.

J'ai commencé le programme en 2008 et celui-ci a duré en tout dix-huit mois. Ma première mission a été de remplacer la DRH de l'Hôpital privé de l'Ouest Parisien, à Trappes. Le Programme vivier est une opportunité formidable, qui permet d'appréhender les différents secteurs tout en étant déchargé de responsabilités trop importantes. On peut ainsi acquérir de vraies compétences opérationnelles donnant une légitimité sur le terrain mais aussi bénéficier d'un suivi spécifique avec des formations adaptées à nos besoins pour nous accompagner dans la prise de fonction.

Par la suite, j'ai été directrice des opérations et directrice déléguée à Trappes, et ensuite directrice d'établissement à la Clinique Blomet puis à la Clinique Marcel Sembat, le poste que j'occupe depuis 2018. C'est un secteur d'activité qui me passionne, avec une vraie culture autour de la qualité et de la sécurité des soins. C'est aussi un milieu porteur de vraies valeurs : l'entraide, l'éthique, le respect, l'équité, la loyauté.

Je lui dirais que le Programme vivier est le meilleur moyen d'appréhender un environnement très complexe avec un parcours d'intégration adapté. C'est une vraie parenthèse, où on nous laisse le temps d'évoluer.