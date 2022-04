Un programme de formation "sur mesure" pour nos futurs directeurs : le témoignage de Damien Lambert

Actualités

le 15/04/2022

Retour sur le parcours de Damien Lambert, devenu directeur de pôle chez Ramsay Santé grâce au Programme Vivier.

Après avoir commencé sa carrière professionnelle en tant que consultant dans un cabinet d'audit financier et de conseil, Damien Lambert a intégré le groupe Ramsay Santé en 2015 grâce au Programme Vivier. Aujourd'hui directeur du pôle Île-de-France Nord, il revient sur ce parcours très formateur.

Après avoir réalisé une prépa HEC et obtenu un master 2 en école de commerce, j'ai commencé ma carrière en tant que consultant chez EY en fusions-acquisitions et amélioration de l'organisation et de la performance dans les secteurs de la banque et de l'assurance principalement. Au bout de cinq années à ce poste, et après une réflexion poussée sur mes envies professionnelles, j'ai décidé de changer de voie et de m'orienter vers la gestion de centres de santé. À cet égard, j'ai eu la chance de répondre à une annonce du groupe Ramsay Santé pour prétendre à un poste de directeur des opérations.

J'ai donc intégré le groupe en octobre 2015 en tant que « vivier directeur des opérations » à l'Hôpital privé du Vert-Galant (Tremblay-en-France). Aujourd'hui, je suis directeur du pôle Île-de-France Nord, qui regroupe plus de 1 200 collaborateurs et réalise 120 millions d'euros de chiffre d'affaires.

J'ai eu envie de rejoindre le groupe Ramsay Santé pour trois raisons. La première : un processus de recrutement intelligent. J'ai eu l'occasion de passer deux jours au sein d'un établissement du Groupe pendant le processus de recrutement pour m'assurer que le poste correspondait vraiment à mes attentes. J'avais énormément apprécié cette opportunité ! La deuxième : l'existence du Programme vivier qui propose un véritable accompagnement. Et enfin, la taille du groupe qui permet d'allouer du temps et des ressources à ce type d'initiatives. C'est la vraie richesse du programme.

Je viens d'un monde qui est complètement différent de celui de la santé, c'est donc une grande chance d'avoir pu bénéficier de ses six mois d'immersion, entre observation et implication dans l'organisation d'un établissement Ramsay Santé. Les collaborateurs prennent le temps d'échanger avec vous et font preuve de pédagogie. Je suis éminemment supporter de ce programme et j'accompagne même un certain nombre de viviers, car je suis passé par là. Ce parcours donne une forme de légitimité, et permet de connaître finement les établissements, le parcours patient, les différents flux, etc. C'est également l'occasion de s'immerger dans la culture de l'entreprise. C'est un vrai parcours de formation.

J'ai fait toute ma carrière chez Ramsay au sein du même pôle. D'octobre 2015 à mars 2016, j'ai bénéficié du « Programme vivier directeur des opérations » à l'Hôpital privé du Vert-Galant. On m'a ensuite proposé de devenir directeur des opérations au sein du même établissement, ce qui fut une vraie chance. En avril 2018, je suis devenu directeur de l'établissement avant de prendre la direction du pôle Île-de-France Nord en janvier 2020.

J'apprécie énormément le fait que mon poste soit très diversifié. Mes journées ne sont jamais identiques ! J'ai également la chance d'interagir avec de nombreuses personnes qui exercent des missions très différentes. Je peux assurer des tâches très opérationnelles au quotidien et, à l'inverse, mener des réflexions très stratégiques, par exemple sur la santé de demain. C'est un métier résolument humain.

Le Programme vivier est en soi un argument massue. Il y a un véritable accompagnement et un suivi régulier. Ce programme offre les prémices d'une vraie carrière au sein du Groupe, avec des possibilités d'évolution, c'est très précieux.