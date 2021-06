Une première régionale à la Clinique de l'Union : la chirurgie du genou en réalité augmentée

Dr Chemama

Dr Benzaquen

La chirurgie du genou a beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec l'utilisation d'une planification préopératoire sur mesure, grâce à la modélisation en trois dimensions du genou, effectuée lors d'un scanner ou d'une IRM. Afin d'apporter encore davantage de précisions, la Clinique de l'Union vient de se doter d'un équipement de pointe, encore inédit en France : la plateforme NextAR qui modélise en 3D le genou et reproduit ses mouvements et la tension ligamentaire durant l'intervention.Dans la plupart des interventions du genou, les chirurgiens sont confrontés à la difficulté d'adapter la position de la prothèse sur une articulation fermée et statique. Grâce au dispositif NextAR, les chirurgiens orthopédiques, équipés de lunettes spécifiques, reçoivent instantanément la modélisation en images et en données de la tension ligamentaire du genou du patient, lorsqu'il est en flexion et en extension, grâce à des capteurs placés sur le tibia et sur le fémur du patient. Cette mise en situation permet donc d'affiner leur geste opératoire afin de poser la prothèse en respectant au mieux l'anatomie du patient.Chaque patient bénéfice d'une intervention unique et adaptée à sa pathologie. Grâce à cette nouvelle technique, le genou pourra reprendre sa fonction dans de meilleurs délais, car la pose de prothèse est plus précise.Ce procédé novateur présente de nombreux avantages pour le patient dont une récupération plus rapide et moins douloureuse après l'intervention. Mais la véritable révolution se trouve dans la durée de vie de la prothèse. Si celle-ci n'est pas directement mise en cause au vu de son alliage en cobalt, ce sont avant tout les contraintes de l'articulation qui peuvent impacter la position de l'implant et son décollement de l'os.Avec ce système de réalité augmentée, on espère pouvoir gagner des années de vie, car les contraintes de mouvement du genou seront mieux prises en compte pendant la chirurgie. Le patient pourra vivre plus aisément avec sa prothèse et sur le long terme.Actuellement utilisé pour la chirurgie de genou au sein de la Clinique de l'Union, le dispositif NextAR pourrait prochainement être utilisé pour la chirurgie de l'épaule, de la hanche ou encore du rachis.