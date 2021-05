"Vocation Soignants" : le podcast qui va à la rencontre des professionnels de santé

Découvrez les belles histoires des professionnels des hôpitaux et cliniques Ramsay Santé dans le nouveau podcast 'Vocation Soignants'.

À l'occasion de la Journée internationale des infirmières et infirmiers du 12 mai, prenez le temps d'écouter Christine, infirmière devenue sophrologue, Carole, au cœur de l'intimité des patients, Emilie, au chevet des tout-petits, Cécile, sur le front de la lutte contre la Covid et Charlotte, engagée par-delà les frontières : toutes les cinq se sont prêtées au jeu de la confidence. Elles racontent leur vocation et nous font découvrir ce métier aux facettes multiples qu'elles ont en commun : infirmière.

Leurs témoignages nous ouvrent ainsi les portes du monde du soin, qui nous est à la fois familier (encore plus depuis ces derniers mois), mais dont nous méconnaissons la diversité. En se confiant, les infirmières de ce podcast nous font le cadeau de récits sincères où se mêlent les belles histoires de soignantes engagées et des patients qu'elles soulagent et accompagnent.

Par son format, le podcast s'impose de plus en plus comme le média du témoignage, à la fois intimiste et vrai. 'Vocation Soignants'» est un podcast qui donne la parole à celles et ceux qui prennent soin chaque jour de ce que nous avons de plus précieux : notre santé. Anesthésiste, brancardier, infirmières, réanimateur, socio-esthéticienne, psychologues… autant de voix, que de vies, d'accomplissements et de parcours passionnants.

Pour les générations en quête de sens, comme pour celles et ceux qui savent où est l'essentiel, ces récits émouvants nous montrent que passion et engagement peuvent se conjuguer au quotidien.

