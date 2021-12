L'entreprise australienne Ramsay Health rachète le fournisseur britannique de soins de santé mentale Elysium pour un milliard de dollars.

Elysium exploite 72 sites au Royaume-Uni dans le cadre d'un partenariat avec le réseau de santé britannique NHS, soutenu par l'État.

"L'opération permettra à Ramsay d'étendre ses services aux patients sur le marché britannique de la santé mentale, qui représente 15 milliards de livres sterling, à un moment où de plus en plus de personnes cherchent un soutien pour des problèmes de santé mentale, des difficultés d'apprentissage et des problèmes neurologiques", a déclaré Craig McNally, directeur général.

L'opération devrait générer une augmentation du bénéfice par action à un chiffre dans le milieu de l'année fiscale 23, et des synergies d'au moins 5 millions de livres par an, a déclaré Ramsay.

Au début de l'année, Ramsay n'a pas réussi à acheter l'opérateur hospitalier britannique Spire Healthcare Group après que les investisseurs aient bloqué la reprise d'un milliard de livres.

(1 $ = 0,7555 livre)