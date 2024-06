Ramsay Health Care Limited est une société basée en Australie qui fournit des soins de santé à la population par le biais d'un réseau d'hôpitaux, de cliniques et de services en Australie, en Asie, en Europe et au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent l'Asie-Pacifique, le Royaume-Uni, la France et les pays nordiques. Ses activités comprennent Ramsay Australia, Ramsay Sante, Ramsay UK et Elysium Healthcare. Ramsay Australia possède plus de 73 hôpitaux privés et unités de chirurgie de jour en Australie. Ramsay Sante est un fournisseur de soins privés en Europe et gère 443 hôpitaux et cliniques multidisciplinaires et 130 centres de soins primaires dans cinq pays. Ramsay UK dispose d'un réseau de 34 hôpitaux de soins aigus et de centres de chirurgie d'un jour en Angleterre, offrant une gamme complète de spécialités cliniques à des patients privés et auto-assurés. Elysium Healthcare est un fournisseur indépendant de services de santé et de soins spécialisés. Ses quatre principaux domaines de services sont la santé mentale, les troubles neurologiques, les troubles de l'apprentissage et les enfants et l'éducation.

Secteur Installations et services en soins de santé