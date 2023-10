Ramsdens Holdings PLC est un fournisseur de services financiers diversifiés et un détaillant. Les secteurs d'activité de la société comprennent le change de devises, les prêts sur gage, l'achat et la vente de métaux précieux et la vente au détail de bijoux neufs et d'occasion. Le secteur du change comprend la vente et l'achat de billets de banque en devises étrangères aux vacanciers. Il propose également des paiements internationaux de banque à banque par le biais d'un accord avec un tiers. Elle propose à la vente des bijoux neufs et d'occasion, y compris des montres haut de gamme. Ses prêts sur gage, qui sont des prêts à court terme d'une durée maximale de six mois, sont garantis par des bijoux ou des montres. L'achat de métaux précieux, qui consiste à acheter de l'or et de l'argent aux clients et à vendre les pièces non vendues au détail à un négociant en lingots. Elle offre également des services supplémentaires d'encaissement de chèques, de transfert d'argent par Western Union, de courtage de crédit et de réception de redevances de franchise. Elle propose une gamme de produits et de services à ses clients, à la fois dans la rue et en ligne.