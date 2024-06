Ramsdens Holdings PLC est un fournisseur de services financiers diversifiés et un détaillant. La société opère à travers quatre segments : Devises, Achat de métaux précieux, Prêts sur gages et Vente au détail de bijoux et de montres. Le secteur des devises étrangères comprend la vente et l'achat de billets de banque en devises étrangères aux vacanciers. Le secteur du prêt sur gage consiste en la transaction d'un objet de valeur, appelé gage (bijoux et montres), détenu par le prêteur sur gage comme garantie d'un prêt à six mois. Par le biais de son service d'achat et de vente de métaux précieux, la société achète aux clients des bijoux, de l'or et d'autres métaux précieux dont ils ne veulent plus. La société propose à la vente des bijoux neufs et d'occasion, y compris des montres haut de gamme. Elle propose également des services complémentaires d'encaissement de chèques, de transfert d'argent par Western Union, de courtage de crédit et de perception de redevances de franchise. La société propose ses services dans un portefeuille de magasins et en ligne. Elle exploite environ 160 magasins au Royaume-Uni.