Ramsdens prévoit une hausse de son bénéfice annuel et des résultats supérieurs aux attentes

(Alliance News) - Ramsdens Holdings PLC a déclaré mardi qu'elle s'attend à ce que son bénéfice annuel soit supérieur à celui de l'année précédente, tout en notant que sa performance au premier semestre sera probablement supérieure aux attentes.

Dans une mise à jour commerciale pour les six mois qui se sont terminés le 31 mars, le fournisseur de services financiers et prêteur sur gages basé à Middlesbrough, en Angleterre, a déclaré qu'il s'attendait à ce que son bénéfice avant impôts pour l'exercice 2023 ne soit pas inférieur à 9,5 millions de livres sterling, soit une augmentation de 15 % par rapport aux 8,3 millions de livres sterling de l'année précédente.

Il a déclaré que cela était dû au fait qu'au cours du semestre, il a continué à faire de "très bons progrès" dans chacun de ses quatre secteurs d'activité clés, ainsi que par rapport à ses objectifs stratégiques plus larges à long terme.

Ramsdens a souligné les points forts du premier semestre de son exercice 2023, notamment l'augmentation de plus de 20 % du bénéfice brut de la bijouterie, en magasin et en ligne, par rapport à l'année précédente ; l'augmentation d'environ 40 % du taux de change, la reprise des volumes à environ 70 % des niveaux d'avant la pandémie pour la période et les volumes "encourageants" à la fin du mois de mars, à l'approche de Pâques.

L'entreprise a également indiqué que son portefeuille de prêts sur gages avait augmenté de 13 % pour atteindre 9,7 millions de livres sterling, contre un solde de 8,6 millions de livres sterling à la fin de l'exercice 2022, et de 29 % par rapport aux 7,5 millions de livres sterling enregistrés un an plus tôt, et que les volumes d'achat de métaux précieux avaient augmenté de plus de 20 % par rapport à l'année précédente.

En outre, la société a poursuivi l'expansion de son parc de magasins conformément à sa stratégie de croissance à long terme, en ouvrant six nouveaux magasins au cours du semestre à Bootle, Basildon, Bradford, Croydon, Maidstone et Warrington.

Cela a porté le nombre total de magasins à la fin de la période à 158, à l'exclusion de deux magasins franchisés, en hausse par rapport aux 153 magasins de l'année précédente.

"Nous réalisons avec succès nos priorités stratégiques de longue date. Nous nous attachons à stimuler la croissance organique en apportant des améliorations continues à nos opérations, en développant notre parc de magasins - pour lesquels nous disposons d'une solide réserve de nouveaux magasins potentiels - et en investissant dans notre proposition en ligne", a déclaré le directeur général, Peter Kenyon.

"En outre, nous continuons à rechercher et à évaluer des opportunités de consolidation attrayantes sur un marché qui reste très fragmenté".

Ramsdens a déclaré qu'elle prévoyait de publier ses résultats intermédiaires le 7 juin.

Les actions de Ramsdens étaient en hausse de 6,2 % à 231,00 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.