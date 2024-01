Rana Gruber ASA est un producteur et fournisseur de minerai de fer basé en Norvège. La société exploite des mines de fer et traite des minerais pour produire des concentrés de minerai de fer et des produits spécialisés. La production de concentrés de minerai de fer de Rana Gruber est divisée en trois produits principaux : l'hématite, la magnétite et le produit spécialisé Colorana. La production d'hématite est concentrée en produits de minerai de fer en vrac formulés pour des applications métallurgiques. La magnétite de Rana Gruber est un concentré d'oxyde de fer exempt de produits chimiques. Le produit spécialisé Colorana est basé sur deux types de concentré de magnétite et est utilisé à la fois pour les colorants et les produits de pointe tels que les garnitures de freins, les bandes magnétiques et les processus chimiques.

Secteur Acier