Rand Capital Corporation est une société de développement commercial (BDC) à gestion externe. L'objectif d'investissement de la société est de maximiser le rendement total pour ses actionnaires avec un revenu courant et une appréciation du capital en concentrant ses investissements en dette et en actions connexes dans des entreprises privées du marché intermédiaire inférieur avec des gestionnaires engagés et expérimentés dans une variété de secteurs. La société investit dans des entreprises qui ont des produits durables, différenciés et éprouvés sur le marché. La société investit au moins 70 % de ses actifs totaux dans des actifs qualifiés et fournit une assistance de gestion aux sociétés du portefeuille dans lesquelles elle investit. Le portefeuille de la société comprend des entreprises de services professionnels et commerciaux, de fabrication, de produits de consommation, de logiciels, de distribution, d'automobile, de pétrole et de gaz. Le conseiller en investissement de la société est Rand Capital Management, LLC (RCM).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds