La Roumanie rattrape tranquillement ses voisins plus riches, aidée par l'argent de l'UE

Le Fonds monétaire international prévoit une expansion de 3,1 %, tandis que même les prévisions de croissance de 1,8 % de la Commission européenne la placeraient loin devant la Pologne - dont la croissance est estimée à 0,7 % - et la Hongrie, aux prises avec un ralentissement et une inflation galopante.

Ces chiffres font suite à une décennie au cours de laquelle la Roumanie - longtemps l'un des pays les plus pauvres d'Europe, avec une réputation de corruption - a tranquillement rattrapé ses pairs pour devenir la deuxième plus grande économie d'Europe de l'Est après la Pologne.

Selon les chiffres les plus récents d'Eurostat, le PIB par habitant exprimé en termes de pouvoir d'achat représentait 74 % de la moyenne de l'UE en 2021, soit un gain de 21 points de pourcentage depuis 2010.

Un Roumain moyen dépenserait environ 20 mois de revenu net pour acheter une voiture Dacia Jogger neuve, soit le même montant qu'un homologue de la Hongrie, traditionnellement plus riche.

Cette transformation a été réalisée malgré l'histoire d'instabilité politique de la Roumanie, dont la plus récente est l'effondrement du gouvernement en 2021.

Les perspectives de la Roumanie sont soutenues par son adhésion à l'UE et ses bonnes relations avec Bruxelles.

Alors que Budapest et Varsovie marchandent avec le bloc sur les conditions de respect de l'état de droit liées aux milliards de fonds de relance de la pandémie, la Roumanie a déjà retiré plus de 6 milliards d'euros de subventions et de prêts bon marché.

Le Premier ministre Nicolae Ciuca a déclaré que le gouvernement avait pour objectif de puiser plus de 10 milliards d'euros par an, soit environ 4 % du PIB, sur les quelque 90 milliards d'euros de fonds européens dont dispose Bucarest jusqu'en 2027.

Certains progrès en matière de réformes de la justice ont conduit la Commission européenne à recommander en novembre la levée d'un mécanisme spécial de surveillance de la justice auquel la Roumanie est soumise depuis son adhésion au bloc en 2007.

"À condition que toutes les mesures de lutte contre la corruption prévues dans le plan (des fonds de redressement) soient correctement mises en œuvre, la Roumanie pourrait devenir un exemple de bonne gouvernance dans la région", a déclaré un fonctionnaire européen anonyme.

S&P, qui, à l'instar d'autres agences de notation, a attribué à la Roumanie sa note d'investissement la plus basse en attendant une réduction du déficit budgétaire, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que Bucarest progresse dans les réformes convenues pour décrocher les fonds de redressement essentiels.

UNE STABILITÉ RELATIVE

La stabilité de la devise leu est un autre facteur, notamment par rapport au forint hongrois, qui a atteint de multiples records à la baisse l'année dernière. Les salaires plus élevés de l'autre côté de la frontière ont déjà incité certains Hongrois à accepter des emplois dans l'ouest industrialisé de la Roumanie.

"Il s'agit d'un développement entièrement nouveau, et je mettrais en garde quiconque (en Hongrie) contre un nouvel affaiblissement du forint ou une augmentation du salaire minimum", a déclaré Sandor Baja, directeur général pour la République tchèque, la Hongrie et la Roumanie de la société de recrutement Randstad.

Un récent sondage Reuters auprès des économistes prévoyait une nouvelle baisse du forint en 2023, avec un léger affaiblissement du leu.

Zoltan Dio, un décorateur de théâtre qui vit près de Debrecen, la deuxième ville de Hongrie, travaille de l'autre côté de la frontière depuis des années. Il conserve un compte bancaire roumain pour se protéger des fluctuations du forint, qui a perdu 8 % par rapport au leu l'année dernière.

"Si j'obtiens une mission en Hongrie, je peux, après de nombreux marchandages, facturer environ deux tiers de ce que j'obtiens en Roumanie, sans poser de questions", a déclaré Dio.

RESHORTER

Les entreprises qui délocalisent de la Russie et de l'Ukraine vers des centres de fabrication à faible coût situés à proximité ont partiellement contribué à faire grimper les investissements directs étrangers à 9,39 milliards d'euros en janvier-octobre, le chiffre le plus important sur 10 mois depuis que la Roumanie a rejoint l'UE.

Une enquête réalisée en 2022 par Ernst&Young a montré que plus de la moitié des 101 entreprises étrangères prévoyaient de créer ou d'étendre leurs activités en Roumanie, principalement dans le domaine des chaînes d'approvisionnement et de la logistique, ce qui la place au quatrième rang en Europe pour les intentions d'investissement.

"Nous sommes optimistes quant à l'augmentation des investissements dans les années à venir, également encouragée par les fonds de l'UE", a déclaré Alex Milcev, responsable du département fiscal et juridique chez E&Y Roumanie.

Bien que la Roumanie ne dispose pas d'une agence d'investissement unifiée, le ministère des petites entreprises et de l'entrepreneuriat a déclaré à Reuters qu'il supervisait cinq projets de délocalisation possibles en provenance de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine, d'une valeur estimée à 705 millions d'euros.

Parmi eux, le finlandais Nokian Tyres prévoit d'investir 650 millions d'euros d'ici 2024 dans une usine à Oradea, dans le nord-ouest de la Roumanie, une région aisée qui jouxte des régions pauvres de Hongrie.

"Il était clair qu'Oradea était le meilleur choix pour notre nouvelle usine", a déclaré à Reuters Päivi Antola, responsable des relations avec les investisseurs de Nokian. Elle a déclaré que Nokian avait examiné plus de 40 cibles de délocalisation, en tenant compte de la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, des avantages logistiques, des sources d'énergie verte et de l'accès au réseau ferroviaire.

Des obstacles subsistent pour l'économie, notamment l'important déficit de la balance courante de la Roumanie, le vieillissement de la population et les formalités administratives chroniques qui ont entravé le développement des infrastructures. La réduction du déficit fiscal pourrait être délicate avant les élections de 2024.

Et les relations avec l'UE ne sont pas toujours harmonieuses : en décembre, l'opposition autrichienne concernant l'immigration non autorisée a empêché la Roumanie d'accéder à l'espace Schengen sans frontières. Selon Bucarest, l'accès à cet espace ajouterait un demi-point de pourcentage à la croissance annuelle.

Les disparités régionales sont énormes, certaines zones rurales n'étant toujours pas raccordées au réseau électrique, tandis que dans la ville animée de Bucarest, le niveau de vie dépasse celui de l'ancienne Allemagne de l'Est.

Mais cela est en train de changer, selon Mugur Isarescu, gouverneur de la banque centrale de Roumanie depuis plus de trois décennies.

"Je me suis rendu dans le pays récemment : la circulation est pare-chocs à pare-chocs des deux côtés. Ce n'est donc pas seulement à Bucarest", a déclaré Isarescu en novembre. "Cela ne ressemble pas vraiment à une récession ou à la pauvreté".