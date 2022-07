Le bénéfice sous-jacent du groupe avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) a atteint 308 millions d'euros (314,87 millions de dollars) au cours des trois mois se terminant fin juin, contre 260 millions d'euros un an plus tôt.

Un sondage réalisé par la société auprès de 12 analystes avait prévu un EBITA trimestriel sous-jacent de 309 millions d'euros en moyenne.

(1 $ = 0,9782 euros)