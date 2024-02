Randstad N.V. est le n° 1 mondial des prestations de services en ressources humaines. Le CA par activité se répartit comme suit : - placement de personnel généraliste en dehors des secteurs classiques (46,6%) : notamment personnel administratif, de l'industrie légère, du secteur de la logistique, etc. ; - placement de personnel généraliste en provenance d'agences sur site (24,7%) : notamment pour les clients dans les secteurs des biens de consommation, de l'automobile, des sciences de la vie, etc. ; - placement de personnel spécialisé (23%) : notamment professionnels de haut niveau et expérimentés dans les secteurs de l'informatique, de l'ingénierie, du commerce, de la santé, etc. En outre, le groupe propose des prestations de services à destination du personnel permanent des clients (prestations de replacement, de réinsertion et gestion des salaires) ; - autres (5,7%). A fin 2022, le groupe dispose de 2 819 agences dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (12,8%), France (14,2%), Italie (8,1%), Allemagne (7,3%), Belgique et Luxembourg (6,1%), Ibérie (5,9%), Europe (9,1%), Amérique du Nord (19,9%) et autres (16,6%).