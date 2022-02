Net redressement des résultats de Randstad en 2021

La Haye (awp/afp) - Le groupe néerlandais de travail temporaire Randstad a publié mardi pour l'année 2021 un bénéfice net en hausse de 153%, à 768 millions d'euros, après une année 2020 fortement affectée par la pandémie de Covid-19.

Le chiffre d'affaires a atteint 24,635 milliards d'euros en 2021, un record, qui marque une hausse de 19% par rapport à 2020, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Nous avons également rapidement récupéré les revenus perdus de 2020", s'est félicité le directeur exécutif Jacques van den Broek, cité dans le communiqué.

"Notre dynamique positive s'est poursuivie, nous permettant de terminer l'année avec un chiffre d'affaires record en hausse de 20 % sur un an et de 5 % par rapport à 2019", a ajouté M. van den Broeke, qui quittera le groupe en mars 2022.

Randstad, fortement impacté l'année dernière par les mesures de confinement, a réalisé de "solides performances dans toutes les zones géographiques".

"Nous avons démontré que notre l'industrie, et Randstad en particulier, est plus résiliente et plus pertinente que jamais", a souligné le directeur exécutif.

Coté à la Bourse d'Amsterdam, le titre gagnait 4,61% à 65,82 euros alors que l'indice AEX était en hausse de 0,52% vers 15H50 (14H50 GMT).

Au quatrième trimestre 2021, Randstad a dégagé un bénéfice net de 240 millions d'euros, en hausse de 15% par rapport à la même période l'an passé. Le chiffre d'affaires s'est établi à 6,75 milliards d'euros, en hausse de 19%.

Fondé en 1960 aux Pays-Bas, Randstad emploie environ 38.000 personnes dans une quarantaine de pays.

afp/rq