Randstad: bénéfice net en hausse au premier trimestre

La Haye (awp/afp) - Le groupe néerlandais de travail temporaire Randstad a fait état mercredi d'un bénéfice net en forte hausse, à 153 millions d'euros. Le concurrent d'Adecco a noté une "dynamique positive" malgré les restrictions à travers le monde contre la pandémie de Covid-19.

Le bénéfice net s'est établi à 153 millions d'euros, contre 49 millions d'euros à la même période l'an dernier. Le chiffre d'affaires enregistre lui une hausse de 2% en glissement annuel, à 5,53 milliards d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Nous avons connu un bon début d'année 2021 et nous sommes désormais plus forts et bien positionnés dans un monde du travail vraiment dynamique", a déclaré le directeur exécutif Jacques van den Broek, cité dans le communiqué. Le groupe néerlandais a été fortement impacté l'année dernière par les mesures de confinement en réponse à la crise sanitaire.

"Nous avons généré un ensemble de résultats solides au premier trimestre et avons vu une dynamique positive dans toutes nos zones géographiques, surperformant aux États-Unis et en France, malgré les confinements locaux et l'incertitude macro-économique", a ajouté M. Van den Broek.

Le groupe indique avoir "continué d'investir dans la croissance" et a "accueilli plus de 1000 nouveaux collègues", tout en améliorant sensiblement sa productivité, dégageant une marge EBITA en hausse de 64%en glissement annuel. Fondé en 1960 aux Pays-Bas, Randstad emploie environ 36'500 personnes dans une quarantaine de pays.

afp/vj