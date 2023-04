Randstad: chute de 26% du bénéfice net au premier trimestre

La Haye (awp/afp) - Le groupe néerlandais de travail temporaire Randstad a enregistré une chute de 26% de son bénéfice net au premier trimestre, marqué par des "conditions macroéconomiques difficiles", a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Ce bénéfice net s'est établi à 154 millions d'euros (151 millions de francs suisses), contre 209 millions au premier trimestre de l'an dernier, a indiqué le groupe.

Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 2%, totalisant 6,52 milliards d'euros au premier trimestre, contre 6,62 milliards sur la même période de 2022.

La croissance a ralenti sur de nombreux marchés du groupe. Le chiffre d'affaires a ainsi reculé de 11% aux États-Unis et aux Pays-Bas, de 7% au Canada et de 1% en France. Randstad s'est néanmoins félicité d'une croissance en Allemagne (+1%) et en Asie Pacifique (+4%).

Le groupe a rapporté une augmentation de ses charges d'exploitation, reflétant notamment des restructurations dans quelques pays.

"Je suis satisfait de la performance que nous avons réalisée au premier trimestre dans un contexte de conditions macroéconomiques toujours difficiles sur nos marchés", a déclaré le PDG de Randstad, Sander van 't Noordende, cité dans le communiqué.

En ce qui concerne ses perspectives, le groupe note que "la tendance dominante à la pénurie de main-d'oeuvre persiste" sur ses marchés et affirme avoir "confiance" en sa stratégie d'être un "partenaire de choix pour les talents et les clients".

Fondé en 1960 aux Pays-Bas, Randstad emploie environ 46'000 personnes dans une quarantaine de pays à travers le monde.

