Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd, anciennement Shanghai Precise Packaging Co Ltd, est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de machines d'emballage de produits alimentaires liquides et de matériaux d'emballage aseptiques composites papier-aluminium. Les principaux produits de la société comprennent des machines de remplissage, des équipements de prétraitement et des matériaux d'emballage aseptique en composite papier-aluminium. En outre, la société peut également fournir aux entreprises de production d'aliments liquides en aval des conseils techniques, une conception globale de l'usine, une conception de l'itinéraire du processus de production et d'autres services.

Secteur Services intégrés de télécommunications