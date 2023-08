Ranger Energy Services, Inc. est un fournisseur d'appareils de forage onshore à haute spécification (high spec), de services filaires, de solutions de traitement supplémentaires et de services auxiliaires aux États-Unis. Ses secteurs d'activité comprennent les appareils de forage à haute spécification, les services filaires et les solutions de traitement et services auxiliaires. Le segment des appareils de forage à haute spécification fournit des appareils de forage à haute spécification ainsi que des équipements et des services complémentaires pour faciliter les opérations tout au long du cycle de vie d'un puits. Le segment des services filaires fournit les services nécessaires pour mettre et maintenir un puits en production et comprend les lignes d'activité de complétion filaire, de production filaire et de pompage. Le segment des solutions de traitement et des services auxiliaires fournit d'autres services souvent utilisés en conjonction avec les segments des appareils de forage à haute spécification et des services filaires. Ces services comprennent la location d'équipements, le snubbing et le coil tubing, l'obturation et l'abandon, le transport logistique et les solutions de traitement.