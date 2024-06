Rani Therapeutics Holdings, Inc. est une société biothérapeutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de technologies permettant l'administration de produits biologiques et de médicaments par voie orale, afin d'offrir aux patients, aux médecins et aux systèmes de santé une alternative pratique aux injections douloureuses. Elle a mis au point une plateforme d'administration orale diagnostique, la capsule RaniPill, qui est conçue pour administrer une variété de substances médicamenteuses, y compris des anticorps, des protéines, des peptides et des oligonucléotides. La capsule RaniPill GO est conçue pour délivrer jusqu'à trois microgrammes (mg) de médicament avec une biodisponibilité élevée. La capsule comprend un enrobage conçu pour résister à l'acidité de l'estomac et se dissoudre dans la partie jéjunale de l'intestin grêle. Son pipeline comprend RT-102, RT-105, RT-111 et RT-110. Elle développe également une version à haute capacité de la capsule RaniPill, appelée RaniPill HC, qui est destinée à permettre l'administration de charges médicamenteuses allant jusqu'à 200uL sous forme liquide avec une biodisponibilité élevée.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale