Ranpak Holdings Corp. est un fournisseur de solutions de protection des produits basées sur des systèmes et de solutions d'automatisation de fin de ligne pour le commerce électronique et les chaînes d'approvisionnement industrielles. La société fournit une suite de solutions d'emballage de protection à base de papier pour les utilisateurs finaux. Ses produits comprennent le remplissage des vides, le calage, l'emballage et l'automatisation. La société vend ses produits Void-Fill sous la marque FillPak, qui est conçue pour convertir le papier afin de remplir les espaces vides dans les emballages secondaires et limiter le mouvement des objets pendant le processus d'expédition. Elle vend ses produits de calage sous la marque PadPak, qui protègent les objets fragiles des chocs et des vibrations subis pendant le processus d'expédition. Elle vend ses produits d'emballage sous les marques WrapPak, Geami et ReadyRoll. La société vend une solution d'automatisation personnalisée sous la marque Ranpak Automation. Ses systèmes d'emballage de protection WrapPak sertissent le papier kraft en coussinets plats.

Secteur Emballages papier