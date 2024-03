Ranpak Holdings Corp. est un fournisseur de solutions de protection des produits et d'automatisation en fin de chaîne, durables sur le plan environnemental et basées sur des systèmes, pour les chaînes d'approvisionnement du commerce électronique et de l'industrie. L'activité de la société dans le domaine des solutions d'emballage protecteur à base de papier (PPS) utilise un modèle de rasoir/lame de rasoir dans lequel ses systèmes PPS propriétaires sont fournis à ses distributeurs et à certains utilisateurs finaux sélectionnés moyennant des frais d'utilisation nominaux, facturés à l'unité. Ses matériaux d'emballage en papier sont à base de fibres, biodégradables, renouvelables et recyclables en bordure de route par les clients. Ses matériaux d'emballage en papier contiennent peu ou pas de plastique ou d'autres produits à base de résine. Les systèmes de protection Void-Fill de la société convertissent le papier pour remplir les espaces vides dans les emballages secondaires et protéger les objets, réduisant ainsi le mouvement des objets pendant l'expédition et les dommages potentiels subis pendant le transport. La société dessert des utilisateurs finaux dans environ 57 pays répartis sur six continents.

Secteur Emballages papier