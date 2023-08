Rapicut Carbides Limited est une société basée en Inde qui fabrique des produits en carbure de tungstène utilisés dans la coupe des métaux, l'exploitation minière, les pièces d'usure et diverses autres industries. La société exerce ses activités dans le secteur des produits en carbure de tungstène. Elle fabrique une gamme de produits en carbure de tungstène, tels que des pointes en carbure de tungstène, des inserts en carbure de tungstène, des pointes de tréfilage, des pastilles de tréfilage de barres et de tubes, des anneaux en carbure de tungstène, des plats, des douilles, des œillets en jute, des fraises en carbure massif et une gamme de produits pour la salle d'outillage. Ses produits miniers comprennent des plaquettes en acier de forage, des plaquettes octogonales/carrées, des boutons en carbure de tungstène, des plaquettes d'excavation à roue-pelle (BWE), des plaquettes de mèches carrées/croisées et des haricots/buses d'écoulement. Ses pièces d'usure en carbure de tungstène comprennent des bagues de garniture mécanique, des pastilles/plumes et des œillets en jute. Elle propose également des nuances de coupe en métal fritté. Ses produits comprennent également des ébauches pour fraises rotatives, des pointes pour outils de formage, des plats pour couteaux, des outils de scarification, des pointes pour outils de rainurage et autres.

Secteur Acier