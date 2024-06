Rapid Dose Therapeutics Corp. est une société canadienne de biotechnologie. La société propose des technologies d'administration de médicaments révolutionnaires conçues pour améliorer les résultats pour les patients. Le produit phare de la société, QuickStrip, est un film mince, dissoluble par voie orale, qui peut être infusé avec une liste infinie d'ingrédients actifs, y compris des nutraceutiques, des produits pharmaceutiques et des vaccins, qui sont délivrés rapidement dans la circulation sanguine, ce qui entraîne une action rapide de l'ingrédient actif. L'entreprise propose des solutions d'administration de médicaments pharmaceutiques et en vente libre. Son QuickStrip Energy délivre de la caféine énergisante. Son QuickStrip B12 fournit de la vitamine B12 au système, contribuant ainsi au métabolisme et à l'énergie physique. QuickStrip Sleep délivre de la mélatonine au système, induisant un sommeil naturel et sain. QuickStrip Lidocaine est son produit dentaire. La société fournit également des services de production et de consultation aux industries de la nutraceutique, de la santé du cannabis et de la fabrication de produits pharmaceutiques.