Nutrition Rapide Dévoile une Solution Innovante : des Packs de Vitamines Personnalisés Adaptés aux Besoins de Santé Individuels

Londres, Royaume-Uni 9 août 2023- Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD), une entreprise mondialement reconnue dans le domaine de la santé et du bien-être, est fière d'annoncer le prochain lancement de son service innovant, offrant des packs de vitamines personnalisés conçus pour répondre aux besoins de santé uniques et aux objectifs de ses clients. Cette nouvelle initiative permettra aux individus de prendre le contrôle de leur bien-être en recevant des packs de vitamines spécialement adaptés livrés directement à leur domicile.

Conscient de la demande croissante de solutions de santé personnalisées, Rapid Nutrition a élaboré une approche globale pour fournir à ses clients un soutien nutritionnel optimisé. Avec l'introduction de packs de vitamines personnalisés, Rapid Nutrition établit de nouvelles normes en combinant recherche scientifique, technologie de pointe et innovation axée sur le client.

Les packs de vitamines personnalisés sont soigneusement formulés en fonction du profil de santé de chaque individu, de ses facteurs de mode de vie et de ses objectifs spécifiques. Ce service unique prend en compte divers aspects tels que l'âge, le genre, le niveau d'activité, les préférences alimentaires et les carences éventuelles en nutriments, garantissant à chaque client un mélange de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments essentiels parfaitement adapté pour soutenir leur bien-être général.

L'un des principaux avantages des packs de vitamines personnalisés de Rapid Nutrition est la commodité qu'ils offrent. Les clients pourront accéder facilement au service via la plateforme en ligne conviviale de Rapid Nutrition. En remplissant une évaluation complète de leur santé, les clients fournissent les informations nécessaires pour créer leurs packs de vitamines personnalisés. Les packs sont ensuite préparés par l'équipe d'experts de Rapid Nutrition, conformément à des normes de qualité rigoureuses, et expédiés directement chez le client, garantissant une expérience sans tracas.

"Nous sommes ravis de présenter des packs de vitamines personnalisés, car cela correspond parfaitement à notre mission de fournir une nutrition de qualité supérieure et de permettre aux individus d'atteindre leurs objectifs de santé", a déclaré Simon St Ledger, PDG de Rapid Nutrition. "En proposant des solutions personnalisées, nous visons à révolutionner la manière dont les gens abordent leurs besoins nutritionnels. Cette initiative passionnante reflète notre engagement envers l'innovation, l'excellence scientifique et l'orientation client."

Les packs de vitamines personnalisés de Rapid Nutrition ne reflètent pas seulement les dernières avancées dans le domaine de la nutrition, mais accordent également la priorité à la durabilité. L'entreprise a pris des mesures importantes pour réduire les déchets et minimiser l'impact environnemental en utilisant des matériaux d'emballage écologiques. Avec cette approche, Rapid Nutrition garantit que son engagement envers le bien-être de ses clients va de pair avec sa responsabilité envers la planète.

Plus d'informations sur les packs de vitamines personnalisés de Rapid Nutrition seront disponibles dans les semaines à venir. En attendant, pour commencer votre parcours vers le bien-être, veuillez visiter www.rapid-nutrition.com.

À propos de Rapid Nutrition

Dédiée au développement et à la distribution de marques de santé et de bien-être haut de gamme, fondées sur la science, dans le monde entier, Rapid Nutrition partage une multitude de produits primés avec des consommateurs passionnés par les innovations qui sont "faites par la nature, raffinées par la science". L'équipe scientifique de premier ordre de Rapid Nutrition s'allie à l'expérience de son équipe de direction pour que l'entreprise et les consommateurs restent au fait des dernières tendances et évolutions du secteur, tout en s'alignant sur les leaders de l'industrie dans le monde entier pour fournir des suppléments et des solutions efficaces. Rapid Nutrition a pour objectif d'être le fournisseur de choix à l'échelle mondiale en proposant des marques haut de gamme avec des ingrédients de la plus haute qualité pour obtenir des résultats optimaux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.fr.rnplc.com/

Contact investisseurs :

ir@rnplc.com

Le présent communiqué de presse contient des éléments prospectifs formulés conformément aux dispositions de la règle d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 ou autrement, qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant faire en sorte que les résultats et l'expérience réels de Rapid Nutrition PLC diffèrent considérablement des résultats et des attentes exprimés dans ces éléments prospectifs. Dans certains cas, Rapid Nutrition PLC a désigné les éléments prospectifs en utilisant des mots comme « anticipe », « croit », « espère », « estime », « regarde », « s'attend », « planifie », « a l'intention », « objectif », « potentiel », « peut », « suggère » ainsi que d'autres expressions semblables. Rapid Nutrition PLC ne s'engage pas à publier toute modification de ces expressions à visée prospective susceptible d'être faite pour refléter des événements ou des circonstances après la date du présent communiqué de presse ou pour refléter la survenue d'événements imprévus, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige.

